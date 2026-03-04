ICONSPORT_282991_0074

OM : Frank McCourt n'a jamais vu ça à Marseille

04 mars
Guillaume Conte
1
L'OM est attendu comme jamais par ses supporters pour le quart de finale de Coupe de France face à Toulouse. Frank McCourt n'en peut plus d'attendre une grande performance de son club.
Le Vélodrome remet le couvert. Après être passé par toutes les émotions dimanche dernier contre l’OL, le stade provençal a fini par exploser avec les deux buts en fin de match d’Aubameyang pour offrir la victoire précieuse à l’OM (3-2). L’occasion est trop belle ce mercredi soir de voir les supporters marseillais connaitre un nouveau moment fort. Ce sera face à Toulouse, en quart de finale de Coupe de France. Un trophée derrière lequel l’OM court depuis près de 40 ans, ce qui parait fou pour un club d’un tel prestige.

Les quarts, un tour fatal à l'OM

A chaque fois que le PSG a été hors course, ce qui n’est pas si fréquent, Marseille se prend les pieds dans le tapis, comme la saison où le club phocéen a éliminé les Parisiens avant de tomber à domicile contre Annecy aux tirs au but. Cette saison, à l’heure où l’OM connait de nouvelles crises avec son changement d’entraîneur, de président et bientôt de directeur sportif, la formation d’Habib Beye peut néanmoins atteindre un niveau historique.
En effet, en remontant les performances de l’OM dans cette épreuve depuis que Frank McCourt a racheté le club, il s’avère que Marseille n’a tout simplement jamais atteint le dernier carré de la compétition avec l’Américain à sa tête. A quatre reprises, les quarts de finale ont coûté cher à la formation sudiste contre le PSG, l’OL, Nice puis donc Annecy. Cela fait donc 10 ans que l’OM n’a pas atteint ce niveau, et cela pourrait remonter un peu le moral du propriétaire US.
Ce dernier se verrait peut-être se rendre au Stade de France au mois de mai pour un rendez-vous glorieux et qui manque cruellement aux supporters marseillais. Mais il va déjà falloir passer l’écueil de Toulouse, pour une équipe de l’OM qui va jouer très gros alors que la Coupe d’Europe est terminée et que seule la course au podium peut sauver sa saison sur le plan financier.
1
Derniers commentaires

TV : L'ancien président de l'OM viré par CNEWS

C clair qu’il aurait mieux collé à ta ville , n’es ce pas Quentin ?

OM : McCourt perd 600 millions en quatre jours

Ton collègue au dessus il l’est peut être ?

OL : Encore une vague de forfaits contre Lens

Sincerement.....Ca me pète les c*uilles..... Comment ca peux mettre autant de temps, pourquoi ce n'est pas clair dès le départ ?? Je pense que Fonseca est dépité, parceque lui on lui demande des comptes...

TV : L'ancien président de l'OM viré par CNEWS

Il était président de quel club ce facho?

OM-OL : But valable, les arbitres enfoncent Lyon

Donc explique moi ce com : « l attitude du ptit merdeux de Himbert. une bonne tete de lyonnais celui la » que veut dire une bonne tête de lyonnais pour toi? Va au fond de ta pensée un peu de courage mon champignon

