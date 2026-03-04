Walid Regragui ICONSPORT_167968_0225

Maroc : Walid Regragui n'est plus le sélectionneur

Foot Mondial04 mars , 13:19
parQuentin Mallet
0
Sélectionneur du Maroc depuis 2022, Walid Regragui n'a pas tenu le choc de la finale perdue de la dernière CAN face au Sénégal.
C'était dans les tuyaux, c'est désormais « entériné », révèle L'Equipe. Il y a quelques jours, Walid Regragui a déposé sa démission à la Fédération royale marocaine de football car il ne se voyait pas poursuivre ses fonctions de sélectionneur des Lions de l'Atlas après la désillusion à domicile face au Sénégal en finale de la CAN 2025. Une démission finalement acceptée par ses supérieurs. Regragui a signé il y a plusieurs jours déjà la résiliation de son contrat qui le lie à la FRMF. La perspective de disputer la Coupe du monde 2026 sur le sol américain n'aura pas suffi à le convaincre de rester.
Pour le remplacer, la Fédération marocaine devrait proposer le poste à Mohamed Ouahbi, sélectionneur de l'équipe nationale marocaine U20, qui arrivera avec João Sacramento et Youssouf Hadji en tant qu'adjoints.
0
Articles Recommandés
Jean-Claude Dassier ancien président de l'OM
TV

TV : L'ancien président de l'OM viré par CNEWS

ICONSPORT_360753_0155
OL

OL : Encore une vague de forfaits contre Lens

ICONSPORT_360162_0221
Equipe de France

EdF : Jules Koundé, la tuile pour la France

ICONSPORT_335393_0051
PSG

PSG : Rosenior menace Paris

Fil Info

04 mars , 13:40
TV : L'ancien président de l'OM viré par CNEWS
04 mars , 13:36
OL : Encore une vague de forfaits contre Lens
04 mars , 13:30
EdF : Jules Koundé, la tuile pour la France
04 mars , 13:20
PSG : Rosenior menace Paris
04 mars , 13:00
L'OL a trouvé son sauveur, il revient à Lyon
04 mars , 12:40
OM : Nwaneri est déjà loin de Marseille
04 mars , 12:20
L'OL offre le cadeau de ses rêves à Endrick
04 mars , 12:00
PSG : Le monstre Ordonez fonce à Paris

Derniers commentaires

TV : L'ancien président de l'OM viré par CNEWS

C clair qu’il aurait mieux collé à ta ville , n’es ce pas Quentin ?

OM : McCourt perd 600 millions en quatre jours

Ton collègue au dessus il l’est peut être ?

OL : Encore une vague de forfaits contre Lens

Sincerement.....Ca me pète les c*uilles..... Comment ca peux mettre autant de temps, pourquoi ce n'est pas clair dès le départ ?? Je pense que Fonseca est dépité, parceque lui on lui demande des comptes...

TV : L'ancien président de l'OM viré par CNEWS

Il était président de quel club ce facho?

OM-OL : But valable, les arbitres enfoncent Lyon

Donc explique moi ce com : « l attitude du ptit merdeux de Himbert. une bonne tete de lyonnais celui la » que veut dire une bonne tête de lyonnais pour toi? Va au fond de ta pensée un peu de courage mon champignon

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

Loading