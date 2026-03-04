Maroc : Walid Regragui n'est plus le sélectionneur

Sélectionneur du Maroc depuis 2022, Walid Regragui n'a pas tenu le choc de la finale perdue de la dernière CAN face au Sénégal.

C'était dans les tuyaux, c'est désormais « entériné », révèle L'Equipe. Il y a quelques jours, Walid Regragui a déposé sa démission à la Fédération royale marocaine de football car il ne se voyait pas poursuivre ses fonctions de sélectionneur des Lions de l'Atlas après la désillusion à domicile face au Sénégal en finale de la CAN 2025. Une démission finalement acceptée par ses supérieurs. Regragui a signé il y a plusieurs jours déjà la résiliation de son contrat qui le lie à la FRMF. La perspective de disputer la Coupe du monde 2026 sur le sol américain n'aura pas suffi à le convaincre de rester.

Pour le remplacer, la Fédération marocaine devrait proposer le poste à Mohamed Ouahbi, sélectionneur de l'équipe nationale marocaine U20, qui arrivera avec João Sacramento et Youssouf Hadji en tant qu'adjoints.