OM : Nwaneri est déjà loin de Marseille

Arrivé à l'OM sous forme de prêt payant sans option d'achat, Ethan Nwaneri ne fera pas de vieux os à Marseille. Le joueur d'Arsenal est déjà visé par le Real Madrid.

A la fin du mois de janvier, alors que Pablo Longoria et Roberto De Zerbi étaient encore à l'Olympique de Marseille, le club phocéen avait trouvé un accord avec Arsenal pour obtenir le prêt d'Ethan Nwaneri. Une opération sous forme de prêt payant de 1,5 million d’euros, assorti de bonus pouvant atteindre 2,5ME pour Arsenal en fonction du temps de jeu du jeune ailier anglais.

révèle que le joueur des Gunners est sur les tablettes du Real Madrid. Si De Zerbi a fait confiance à Nwaneri, Habib Beye a lui plus de doutes sur le joueur d'Arsenal, entré en seconde période contre l'OL. Pour Ethan Nwaneri, pas de quoi s'inquiéter car l'attaquant de 18 ans sait que son avenir s'inscrit loin de la Ligue 1 et de l'Olympique de Marseille. Ce mercredi, TeamTalk révèle que le joueur des Gunners est sur les tablettes du Real Madrid.

Le média spécialisé anglais explique que les dirigeants du Real Madrid réfléchissent à la signature de plusieurs jeunes prodiges du football anglais lors du prochain marché des transferts. Et dans cette short-list de huit joueurs, Ethan Nwaneri est en très bonne position, en compagnie notamment de Max Dowman, son coéquipier à Arsenal. Graeme Bailey, journaliste pour Team Talk précise que Florentino Perez pense que l'avenir du Real Madrid passe par la signature de pépites anglaises.

« Le club espagnol est déterminé à suivre de près les meilleurs jeunes joueurs d'Angleterre. Bellingham a ouvert la voie », ont indiqué des sources proches des Merengue. Outre Ethan Nwaneri, le Real Madrid pense également à Nico O'Reilly, le joueur de Manchester City, ainsi que Josh Acheampong et Jesse Derry de Chelsea.

Nwaneri vaut 44ME

Les supporters de l'Olympique de Marseille sont d'ores et déjà prévenus, même si Ethan Nwaneri a montré de belles choses sous le maillot de leur club préféré, l'avenir de ce dernier n'est pas en Ligue 1. Pour le jeune attaquant, il faut juste savoir si Arsenal décidera de le conserver ou bien si les Gunners accepteront une offre du Real Madrid ou d'un autre club pour un joueur valorisé à 44 millions d'euros par Transfermarkt.