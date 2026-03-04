Ethan Nwaneri

OM : Nwaneri est déjà loin de Marseille

OM04 mars , 12:40
parClaude Dautel
1
Arrivé à l'OM sous forme de prêt payant sans option d'achat, Ethan Nwaneri ne fera pas de vieux os à Marseille. Le joueur d'Arsenal est déjà visé par le Real Madrid.
A la fin du mois de janvier, alors que Pablo Longoria et Roberto De Zerbi étaient encore à l'Olympique de Marseille, le club phocéen avait trouvé un accord avec Arsenal pour obtenir le prêt d'Ethan Nwaneri. Une opération sous forme de prêt payant de 1,5 million d’euros, assorti de bonus pouvant atteindre 2,5ME pour Arsenal en fonction du temps de jeu du jeune ailier anglais.
Si De Zerbi a fait confiance à Nwaneri, Habib Beye a lui plus de doutes sur le joueur d'Arsenal, entré en seconde période contre l'OL. Pour Ethan Nwaneri, pas de quoi s'inquiéter car l'attaquant de 18 ans sait que son avenir s'inscrit loin de la Ligue 1 et de l'Olympique de Marseille. Ce mercredi, TeamTalk révèle que le joueur des Gunners est sur les tablettes du Real Madrid.
Le média spécialisé anglais explique que les dirigeants du Real Madrid réfléchissent à la signature de plusieurs jeunes prodiges du football anglais lors du prochain marché des transferts. Et dans cette short-list de huit joueurs, Ethan Nwaneri est en très bonne position, en compagnie notamment de Max Dowman, son coéquipier à Arsenal. Graeme Bailey, journaliste pour Team Talk précise que Florentino Perez pense que l'avenir du Real Madrid passe par la signature de pépites anglaises.
« Le club espagnol est déterminé à suivre de près les meilleurs jeunes joueurs d'Angleterre. Bellingham a ouvert la voie », ont indiqué des sources proches des Merengue. Outre Ethan Nwaneri, le Real Madrid pense également à Nico O'Reilly, le joueur de Manchester City, ainsi que Josh Acheampong et Jesse Derry de Chelsea.

Nwaneri vaut 44ME

Les supporters de l'Olympique de Marseille sont d'ores et déjà prévenus, même si Ethan Nwaneri a montré de belles choses sous le maillot de leur club préféré, l'avenir de ce dernier n'est pas en Ligue 1. Pour le jeune attaquant, il faut juste savoir si Arsenal décidera de le conserver ou bien si les Gunners accepteront une offre du Real Madrid ou d'un autre club pour un joueur valorisé à 44 millions d'euros par Transfermarkt.
E. Nwaneri

E. Nwaneri

EnglandAngleterre Âge 18 Milieu

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

2025/2026
Matchs6
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs5
Buts1
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

2025/2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

FA Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

TV : L'ancien président de l'OM viré par CNEWS

C clair qu’il aurait mieux collé à ta ville , n’es ce pas Quentin ?

OM : McCourt perd 600 millions en quatre jours

Ton collègue au dessus il l’est peut être ?

OL : Encore une vague de forfaits contre Lens

Sincerement.....Ca me pète les c*uilles..... Comment ca peux mettre autant de temps, pourquoi ce n'est pas clair dès le départ ?? Je pense que Fonseca est dépité, parceque lui on lui demande des comptes...

TV : L'ancien président de l'OM viré par CNEWS

Il était président de quel club ce facho?

OM-OL : But valable, les arbitres enfoncent Lyon

Donc explique moi ce com : « l attitude du ptit merdeux de Himbert. une bonne tete de lyonnais celui la » que veut dire une bonne tête de lyonnais pour toi? Va au fond de ta pensée un peu de courage mon champignon

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

