Pourquoi Lyon est privé d'amical pendant la trêve

La gestion de la trêve va être très spéciale à l'Olympique Lyonnais, avec une coupure totale et ensuite l'impossibilité de disputer un match amical pour se remettre en jambes avant de jouer à Lens.

Pour la première fois depuis la coupure générée par le Mondial au Qatar en 2022, une trêve de trois semaines va être observée en pleine saison. Le nouveau format des matchs internationaux permet de regrouper les matchs de Ligue des Nations pour ensuite mieux reprendre une longue série de matchs entre octobre et décembre. Au coeur de cette trêve, l’OL a préféré mettre au repos ses joueurs non concernés par leur sélection. Une belle récompense pour un effectif qui a débuté très tôt avec les tours préliminaires de Ligue des Champions.

Ensuite, il faudra forcément se remettre au travail, malgré de nombreuses limites. En effet, le groupe sera restreint, et l’OL se retrouve coincé entre un effectif décimé, et des joueurs de réserve qui eux doivent préparer normalement leur championnat avec la National 2 ou les U19, et ne sont donc pas forcément disponibles. Résultat, Paulo Fonseca l’a reconnu, faire un match amical comme plusieurs équipes de Ligue 1 et de Ligue 2 vont le faire, n’est pas possible pour son club.

Le timing sera juste pour jouer Lens

« Dans un premier temps, il reste cinq ou six joueurs, c’est facile puisque l’on a besoin de se reposer. La réserve a des matches, donc on ne peut pas travailler avec elle, et on n’a pas de joueurs pour faire des matches amicaux. Le plus difficile ce n’est pas maintenant. Le plus dur ce sont les deux jours avant le prochain match, car les joueurs reviennent de la sélection, et il n’y a qu’un jour pour préparer le match. Et il y a différentes situations, la fatigue du voyage, la fatigue d’un match, la déception de celui qui n’a pas joué. C’est difficile à gérer car nous n’avons pas de temps », a livré dans Le Progrès l’entraineur portugais de l’OL, qui craint surtout le gros sprint au retour des joueurs internationaux pour préparer l’équipe pour le match suivant.

Et à ce niveau, Lyon n’est pas virement le mieux loti, avec un gros match contre Lens dès le vendredi 9 octobre, alors que la République Tchèque de Pavel Sulc ou la Slovaquie de Dominik Greif jouent par exemple leur dernier match le mardi 6 octobre en Angleterre.