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Canal+ prépare une offre gratuite pour le sport

TV26 sept. , 10:00
parClaude Dautel
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Du côté de Canal+, on n'est pas du genre à se croiser les bras, et le mois d'octobre pourrait être l'occasion d'une annonce explosive de la chaîne cryptée. En effet, un bouquet de chaînes sportives gratuites pourrait être annoncé par C+.
Ce n'est pas encore officiel, mais plusieurs indices laissent à penser que très rapidement la chaîne du groupe Bolloré va encore frapper un grand coup. C'est le compte spécialisé @Anael_tw qui révèle qu'une conférence de presse va permettre à Canal+ de faire une annonce majeure durant le mois d'octobre. « C+ devrait présenter lors d'une conférence de presse courant octobre une offre gratuite SPORT. On comprend mieux les dernières déclarations de Fabrice Mollier, l'arrivée de RedBull TV et AfterFoot TV, et la potentielle relance de SPORT+ », annonce celui qui connaît très bien les coulisses de la chaîne cryptée. L'exemple d'After FootTV est bon, puisque cette dernière, qui diffuse les émissions quotidiennes de RMC, rejoindra le bouquet de Canal+ dès le 1er octobre. Pour Canal+, l'idée est relativement simple.

Canal+ veut élargir son public

En effet, la chaîne souhaite gratuitement offrir ces chaînes afin d'élargir son public. Pour y accéder, les non-abonnés devront probablement créer un compte et auront droit évidemment à des publicités supplémentaires par rapport aux abonnés. Reste désormais à savoir ce que cette offre gratuite en matière de sport pourra permettre de voir, car l'After Foot TV ou RedBull TV sont déjà visibles en clair ailleurs. Selon @Anael_tw, Maxime Saada n'a pas encore tranché, mais le patron de Canal+ ne se refuse rien. Y compris, pourquoi pas, la diffusion de la Coupe de France de football, dont France Télévision pourrait laisser tomber les droits. Pour l'instant, on évoque surtout l'agrégation de plusieurs chaînes sportives très spécialisées qui pourraient ainsi être mises en valeur au sein d'un bouquet entièrement gratuit.
Quid aussi du retour possible de Sport+, chaîne 100% Sport que Canal+ avait supprimée en 2015 et dont la renaissance est également évoquée. Avec quels droits ? Nul ne le sait encore. Sachant que tout cela intervient au moment où la LFP devrait relancer son appel d'offres pour les droits de la Ligue 1. Autrement dit, les prochains mois risquent d'être chauds sur le front du sport à la télévision.
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Je me suis tjrs demandé comment ce genre de bouquin est écrit Est ce réellement un livre de quelqu'un d'intéressé par le profil de la personne qu'elle décrit Ou Est ce une commande Ou alors est ce tout simplement par pur opportunisme, on écrit sur une personne dans la lumière histoire de faire parler de soi et de prendre un peu de tune en même temps, alors que personne n'a jamais demandé à écrire un bouquin sur la personne en question

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