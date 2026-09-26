Nantes vendu, Waldemar Kita sort du silence

Depuis quelques jours, la vente du FC Nantes semble de plus en plus probable, Waldemar Kita en ayant clairement assez. Mais au moment où des prix sont annoncés, le propriétaire des Canaris est sorti du silence.
C'est depuis la Chine, où il est actuellement en déplacement pour des raisons professionnelles, que le patron du FC Nantes a décidé de réagir aux rumeurs qui annoncent l'accord imminent pour la cession de son club. En effet, en milieu de semaine, TéléNantes a annoncé que Waldemar Kita négociait avec des investisseurs français et portugais pour aboutir à la vente de Nantes
, le média local précisant que là où ces investisseurs proposaient 40 millions d'euros, le propriétaire des Canaris attendait autour de 95 millions d'euros. Un différentiel énorme qui relativisait la rapidité à laquelle l'affaire pourrait se finaliser. Mais ce samedi, contacté par Ouest-France
, Waldemar Kita a donné sa version des faits, confirmant qu'il était déterminé à ne pas brader le FC Nantes, dans lequel il a investi beaucoup d'argent.
Un intermédiaire inquiétant pour le FC Nantes
« Les chiffres sont faux. Les gens disent tout et n’importe quoi. Ce n’est pas bien. Cela est fait pour déstabiliser. Moi, ce que je veux, c’est que la personne qui viendra puisse assumer le fonctionnement du club. N’oubliez pas que j’ai quand même mis 200 millions d’euros », a tenu à faire savoir Waldemar Kita, histoire de mettre les choses au point. Cependant, le quotidien régional confirme que Paulo Tavares, ancien agent et intermédiaire dans ce dossier, discute bien avec les Kita, même si son profil suscite énormément d'inquiétudes du côté des salariés du FC Nantes.
« Attention, lui, c’est danger ! C’est de la cavalerie financière. C’est n’importe quoi ! D’où proviennent ses fonds ? Quelles sont ses garanties ? Qui peut mettre 100 ME pour un club en L2 ne disposant d’aucun actif ? Il y a un tas d’incertitudes. Alors qu’il est à la croisée des chemins, Waldemar Kita est en train de prendre la mauvaise direction… », a confié une source proche du FC Nantes à notre confrère régional.