Nantes vendu, Waldemar Kita sort du silence

Depuis quelques jours, la vente du FC Nantes semble de plus en plus probable, Waldemar Kita en ayant clairement assez. Mais au moment où des prix sont annoncés, le propriétaire des Canaris est sorti du silence.

Un intermédiaire inquiétant pour le FC Nantes

« Les chiffres sont faux. Les gens disent tout et n’importe quoi. Ce n’est pas bien. Cela est fait pour déstabiliser. Moi, ce que je veux, c’est que la personne qui viendra puisse assumer le fonctionnement du club. N’oubliez pas que j’ai quand même mis 200 millions d’euros », a tenu à faire savoir Waldemar Kita, histoire de mettre les choses au point. Cependant, le quotidien régional confirme que Paulo Tavares, ancien agent et intermédiaire dans ce dossier, discute bien avec les Kita, même si son profil suscite énormément d'inquiétudes du côté des salariés du FC Nantes.

« Attention, lui, c’est danger ! C’est de la cavalerie financière. C’est n’importe quoi ! D’où proviennent ses fonds ? Quelles sont ses garanties ? Qui peut mettre 100 ME pour un club en L2 ne disposant d’aucun actif ? Il y a un tas d’incertitudes. Alors qu’il est à la croisée des chemins, Waldemar Kita est en train de prendre la mauvaise direction… », a confié une source proche du FC Nantes à notre confrère régional.