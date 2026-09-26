OL : Petites frictions entre Michele Kang et Jean-Michel Aulas ?

OL : Petites frictions entre Michele Kang et Jean-Michel Aulas ?

OL26 sept. , 9:00
parClaude Dautel
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Désormais aux commandes de l'Olympique Lyonnais, qu'elle a probablement sauvé de la faillite, Michele Kang sait qu'elle n'a pas encore la popularité de Jean-Michel Aulas. Selon Sasha Beckermann, qui a écrit "Olympique Lyonnais, la révolution Michèle Kang", cela peut un peu l'agacer.
Arrivée en même temps que John Textor à l'OL, Michele Kang est rapidement devenue la boss de l'équipe féminine qu'elle a aussitôt fait entrer dans une nouvelle dimension. Mais c'est depuis l'été 2025, et une première mission de sauvetage réussie, que la femme d'affaires américaine a pris une place encore plus importante à Lyon. Tandis que Textor s'enfuyait en laissant l'Olympique Lyonnais au bord du précipice, Michele Kang évitait la relégation. Et il y a quelque mois, elle a franchi une étape supplémentaire en devenant la vraie patronne du club rhodanien. De quoi lui valoir une première biographie écrite par Sasha Beckermann. Evoquant l'importance prise par Michele Kang dans la capitale des Gaules, la journaliste évoque notamment la relation entre Michele Kang et Jean-Michel Aulas, qui restera éternellement celui qui a fait grandir l'Olympique Lyonnais.

Aulas et Kang s'entendent bien, mais...

Même s'il n'a plus aucune fonction officielle à l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas est un homme qui compte à Lyon et ce dernier sait que Michele Kang a évité le pire pour son club. Alors il apprécie énormément la femme d'affaires, jusqu'à un certain point quand même. « Avec Jean-Michel Aulas, je pense que c'est une relation un peu ambiguë. Je pense qu'il y a un profond respect, ils ont un profond respect l'un envers l'autre. Michele Kang pour ce que Jean-Michel Aulas a construit à Lyon et a construit avec l'Olympique Lyonnais, et Jean-Michel Aulas envers Michele Kang parce que c'est une femme d'affaires déjà reconnue et ensuite elle a sauvé son club. L'Olympique Lyonnais c'est Jean-Michel Aulas, Jean-Michel Aulas et l'Olympique Lyonnais. Donc je pense qu'il est très reconnaissant de ça. Après, il y a un autre problème c'est que voilà, c'est le club de Jean-Michel Aulas et ça restera toujours son club. Je pense que ça peut créer quelques petites frictions », avoue Sasha Beckermann.
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Jean-Michel Aulas est celui qui a fait grandir le club Mais il est aussi celui qui l'a vendu Il a voulu tourner la page (certainement pour de bonnes raisons) la page est donc tournée. il fait parti du passé. le présent et l'avenir c'est Michele Kang , on jugera dans 20 ans

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Allez encore un joueur à 80 millions. C'est le casino 24 heures sur 24 au PSG.

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Je me suis tjrs demandé comment ce genre de bouquin est écrit Est ce réellement un livre de quelqu'un d'intéressé par le profil de la personne qu'elle décrit Ou Est ce une commande Ou alors est ce tout simplement par pur opportunisme, on écrit sur une personne dans la lumière histoire de faire parler de soi et de prendre un peu de tune en même temps, alors que personne n'a jamais demandé à écrire un bouquin sur la personne en question

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