PSG : Il demande l’arrêt de la carrière d’Hakimi

Si tu pouvais changer ton pseudo.. tu nous fais honte à tous ici.
Le gars joue 10min par match et en plus je trouve qu'il montre de très belles choses et c'est frustrant de ne pas le voir plus... Avec ça, les médias veulent le voir planter 3 buts et 2 passes décisives par match. Lunaire....
Le karma ne les lâchent pas 😅
Parfait ! On espère une grosse et longue blessure.
On pari ? Tu va voir la gueule du Real sans lui..... On se rend pas bien compte de la chance d'avoir un joueur comme lui en France. Sans lui hier c'est 0-0, je parle même pas de la CDM....
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
Loading
La cour suprême a refusé d'examiner le recours formé par Achraf Hakimi, ouvrant la voie à un procès devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine.