PSG : Il demande l’arrêt de la carrière d’Hakimi

Achraf Hakimi sera au coeur de l'actualité en 2027 avec son procès pour viol, et le fait qu'il continue à jouer pour le PSG dérange clairement un chroniqueur de RMC.

Après avoir utilisé son dernier recours, Achraf Hakimi n’a désormais plus le choix et son procès aura lieu. Le défenseur du PSG est accusé de viol et malgré ses contestations par voie juridique, le procès aura lieu en 2027. Les faits se sont déroulés en février 2023, et la demande de procès a débuté en août 2025 mais maintenant que le rendez-vous devant les tribunaux sera inévitable, le Marocain ne devrait plus jouer au football.

C’est l’avis très tranché du membre des « Grandes Gueules » de RMC Bruno Poncet, qui est un supporter parisien mais il met son amour pour le club de la capitale de côté pour prendre cette position très tranchée.

« Mon amour du PSG ne peut pas être plus fort que mes valeurs. la carrière d'Achraf Hakimi devrait être mis en suspens. Le temps que le procès se fasse, le temps qu’il se défende. Et on voit aussi que cela fait quelques mois qu’il est moins bon. Donc ça doit lui croiser dans la tête. J’ai pris des positions sur Depardieu, faut être cohérent et qu’elles tiennent avec Hakimi. Aujourd’hui, il devrait se mettre en suspens et attendre son procès. Après un tas de recours, il va quand même au tribunal. Une fois que tous les recours viennent de tomber, il faut aller au tribunal », a expliqué Bruno Poncet, qui sait bien que le PSG ne se privera pas de son joueur dans les prochaines semaines, à moins que l’arrière droit n’en fasse la demande en raison de son actualité judiciaire.

Mais le procès aura lieu dans plusieurs mois, et la saison du PSG va se poursuivre probablement avec Achraf Hakimi dans ses rangs. Mais il est clair que le Marocain semble accuser un peu le coup de l’enchainement des matchs ou de ses problèmes extra-sportifs ces derniers temps, après une Coupe du monde déjà mitigée.