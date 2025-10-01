« Il était fini », ce Lyonnais choque l’Italie

La résurrection de l'Olympique Lyonnais en ce début de saison est aussi celle de Paulo Fonseca, qui avait été profondément enterré du côté de Milan.

Voir l’Olympique Lyonnais tutoyer le PSG au sommet du classement de Ligue 1 après six journées est une surprise pour tout le monde. Et pas qu’en France. Du côté de l’Italie, on suit notamment l’aventure de Paulo Fonseca, limogé sans vergogne du Milan AC après quelques matchs houleux et des résultats décevants il y a presque un an de cela. Le technicien portugais n’est pas arrivé en terrain conquis à Lyon, puisqu’il a remplacé un Pierre Sage très apprécié.

En plus de cela, le projet de l’OL s’est rapidement transformé, passant du show John Textor à une situation beaucoup moins drôle avec des économies drastiques à faire. Malgré cela, Lyon a réussi son début de saison, avec une discipline de fer et un gros collectif. La touche Fonseca fonctionne pour le moment, même si tout le monde est bien conscient que cette série reste fragile et se confrontera à l’enchainement des matchs cette saison.

Mais la Gazzetta dello Sport s’est penchée sur la réussite de l’OL, et tient à souligner l’excellent travail réalisé par Paulo Fonseca, loué pour avoir su tirer le meilleur d’un effectif à prix réduit. « Il était fini, non ? Il a été limogé par le Milan, mais il est premier avec Lyon. Et avec une équipe qui n’a presque rien coûté », lance le journal sportif italien, pour qui ces performances sont très inattendues.

« Une résurrection sportive qui surprendra beaucoup les supporters de l'AC Milan, car ses adieux fin 2024, annoncés par Fonseca lui-même devant les caméras à sa sortie de San Siro, semblaient véritablement marquer le dernier chapitre de son histoire (...) Le but final est intervenu à Lille, contre l'ancienne équipe de Fonseca : une tête de Morton a scellé une défaite 1-0 et mis fin à une série de 60 matchs consécutifs avec au moins un but marqué par le club français, une sorte de revanche puisque cette série avait débuté avec lui sur le banc. Sa moyenne de points (1,96) reflète le meilleur moment de sa carrière après ses années dorées au Shakhtar Donetsk et dresse le portrait d'un entraîneur qui a transformé les décombres en un projet crédible. Lyon, autrefois considéré comme condamné, a retrouvé son unité, son enthousiasme et son identité. Fonseca, autrefois considéré comme fini après l'AC Milan, prépare sa revanche », lance la Gazzetta dello Sport, dans un rare coup de projecteur sur un club français.