OL : Dominik Greif fait halluciner la Ligue 1

Lancé dans le grand bain de la Ligue 1 face à Angers il y a une semaine, Dominik Greif a remis ça contre Lille ce dimanche. Par deux fois, le gardien slovaque de l’OL a brillé en réussissant un clean-sheet.

Recruté à Majorque pour prendre la succession de Lucas Perri cet été, Dominik Greif a démarré la saison dans la peau d’un remplaçant à l’Olympique Lyonnais. En effet, Paulo Fonseca a maintenu sa confiance lors des quatre premières journées de Ligue 1 à Rémy Descamps, satisfaisant durant la préparation. Blessé au poignet à Rennes, l’ancien Nantais a depuis laissé sa place à son concurrent slovaque et le moins que l’on puisse dire, c’est que Dominik Greif a saisi l’occasion pour briller et s’imposer -déjà- comme le titulaire indiscutable de l’OL au poste de gardien de but.

Décisif en fin de match contre Angers avec deux parades spectaculaires, l’ancien dernier rempart de Majorque a remis ça à Lille dimanche, où il a encore été davantage plébiscité mais toujours aussi infranchissable. Le niveau affiché par Dominik Greif est épatant et la Ligue 1 n’en revient pas comme le démontre un article publié sur le site officiel Ligue1.com

« Dès que l’occasion lui a été donnée, Greif a démontré son niveau. Avec trois victoires 1-0 lors des trois derniers matchs, l’OL peine à marquer mais avec Greif dans les buts, ils n’ont jamais perdu le fil des matchs » souligne notamment la version anglaise du site officiel de la Ligue 1. A n’en pas douter, Dominik Greif a déjà fait très forte impression, à l’OL mais également chez tous les observateurs de notre championnat. Des performances impressionnantes à confirmer dans les semaines à venir avec les matchs contre Salzbourg et Bâle en Europa League mais aussi face à Toulouse, Nice ou encore Strasbourg en championnat.