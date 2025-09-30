ICONSPORT_271163_0352
Dominik Greif

OL : Dominik Greif fait halluciner la Ligue 1

OL30 sept. , 14:00
parCorentin Facy
1
Lancé dans le grand bain de la Ligue 1 face à Angers il y a une semaine, Dominik Greif a remis ça contre Lille ce dimanche. Par deux fois, le gardien slovaque de l’OL a brillé en réussissant un clean-sheet. 
Recruté à Majorque pour prendre la succession de Lucas Perri cet été, Dominik Greif a démarré la saison dans la peau d’un remplaçant à l’Olympique Lyonnais. En effet, Paulo Fonseca a maintenu sa confiance lors des quatre premières journées de Ligue 1 à Rémy Descamps, satisfaisant durant la préparation. Blessé au poignet à Rennes, l’ancien Nantais a depuis laissé sa place à son concurrent slovaque et le moins que l’on puisse dire, c’est que Dominik Greif a saisi l’occasion pour briller et s’imposer -déjà- comme le titulaire indiscutable de l’OL au poste de gardien de but.
Décisif en fin de match contre Angers avec deux parades spectaculaires, l’ancien dernier rempart de Majorque a remis ça à Lille dimanche, où il a encore été davantage plébiscité mais toujours aussi infranchissable. Le niveau affiché par Dominik Greif est épatant et la Ligue 1 n’en revient pas comme le démontre un article publié sur le site officiel Ligue1.com.

Lire aussi

L’OL ruiné mais 2e de Ligue 1, c’est du pur génieL’OL ruiné mais 2e de Ligue 1, c’est du pur génie
L'OL a signé le coup le plus énorme du mercatoL'OL a signé le coup le plus énorme du mercato
« Dès que l’occasion lui a été donnée, Greif a démontré son niveau. Avec trois victoires 1-0 lors des trois derniers matchs, l’OL peine à marquer mais avec Greif dans les buts, ils n’ont jamais perdu le fil des matchs » souligne notamment la version anglaise du site officiel de la Ligue 1. A n’en pas douter, Dominik Greif a déjà fait très forte impression, à l’OL mais également chez tous les observateurs de notre championnat. Des performances impressionnantes à confirmer dans les semaines à venir avec les matchs contre Salzbourg et Bâle en Europa League mais aussi face à Toulouse, Nice ou encore Strasbourg en championnat.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_159799_0103
Ligue 2

Le Créteil de Xavier Niel se prend les pieds dans le tapis

ICONSPORT_267501_0091
OM

OM : McCourt a une idée, les Marseillais vont hurler

ICONSPORT_272040_0213
RCSA

Strasbourg et Chelsea ont une nouvelle cible en Ligue 1

ICONSPORT_271637_0231
PSG

Le PSG rigole de cette offre à 120 millions

Fil Info

14:20
Le Créteil de Xavier Niel se prend les pieds dans le tapis
13:40
OM : McCourt a une idée, les Marseillais vont hurler
13:20
Strasbourg et Chelsea ont une nouvelle cible en Ligue 1
13:00
Le PSG rigole de cette offre à 120 millions
12:40
OL : Walid Acherchour est effaré par ce Lyonnais
12:20
Robinio Vaz reçoit une offre qui énerve l’OM
12:00
PSG : Deux stars sur la sellette, Luis Enrique est furieux
11:30
Ekwah divorce avec l'ASSE, deux clubs débarquent
11:17
Barça-PSG : Le groupe parisien avec quatre forfaits

Derniers commentaires

OL : Dominik Greif fait halluciner la Ligue 1

Lui c'est vraiment la tres bonne pioche du recrutement il est vraiment excellent.

OL : Le meilleur tireur de penalty au monde est Lyonnais

🤣😂🤣 c'est tellement ca a les ecouter ils ont un effectif de zinzin

Barça-PSG : Le groupe parisien avec quatre forfaits

850M de budget et pas foutu d'avoir 4 remplacants 🤣😂🤣 Plaints toi plutot a ta direction

Barça-PSG : Le groupe parisien avec quatre forfaits

Mais ca c'est le probleme de ta direction qui malgré une saison eprouvante n'a pas recruté...fallait pas etre devin pour savoir que les blessures allaient s'enchainer avec la cdm des clubs mais bon visiblement reflechir c'est trop demandé aux parisiens qui preferent geindre et trouver des excuses.

L’OL ruiné mais 2e de Ligue 1, c’est du pur génie

comme je disais dans un autre article il reste 20 pts a avoir pour obtenir le maintient .. plus vite ce sera fait mieux ce sera

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading