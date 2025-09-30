OL : Paulo Fonseca fait mieux que tout le monde

L'OL réalise un début de saison canon et a pas mal de raisons de croire qu'il pourra lutter pour les places de tête de la Ligue 1 jusqu'à la fin du championnat. Paulo Fonseca arrive en tout cas pour le moment à tirer le meilleur de son collectif.

Les fans et observateurs de l' OL sont agréablement surpris en ce début de saison. Il faut dire que les Gones, malgré un dernier mercato estival éprouvant et des moyens revus à la baisse, réalisent des prouesses, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue Europa. Les Rhodaniens affichent une force collective impressionnante mais également une redoutable efficacité. Paulo Fonseca est salué par les critiques à l'OL, alors qu'il est toujours officiellement suspendu et ne peut pas être au bord du terrain jusqu'au 30 novembre prochain. D'ailleurs, le Portugais fait la course en tête chez les entraineurs lyonnais.

Fonseca à l'OL, c'est impressionnant

C'est ce que rappelle ces dernières heures Olympique et Lyonnais, qui indique qu'avec désormais 17 victoires sur ses 26 premiers matchs dirigés, l'ancien du LOSC possède le meilleur ratio de succès des dernières années à Lyon. Seul Pierre Sage fait mieux avec 18 succès. Fonseca est tout de même premier au pourcentage de matchs remportés, avec 65% de victoires. La bonne série de Paulo Fonseca et de son OL pourrait même continuer cette semaine. Les Gones ont deux réceptions importantes. La première du RB Salzbourg en Ligue Europe jeudi soir et la seconde de Toulouse dimanche en Ligue 1. Le collectif rhodanien sera encore une fois mis à rude épreuve. On en saura un peu plus sur les ambitions lyonnaises après ces deux rencontres. Mais l'OL a toutes les raisons de croire en ses chances de succès. Les victoires renforcent la confiance et les Gones n'en manquent pas en ce début de saison.

Paulo Fonseca croisera les doigts pour éviter les blessures et autres indisponibilités. Mais revoir les Gones en Ligue des champions grâce à son bon classement en championnat n'est plus un rêve pour beaucoup dans le Rhône.