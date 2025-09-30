ICONSPORT_165988_0001
Paulo Fonseca

OL : Paulo Fonseca fait mieux que tout le monde

OL30 sept. , 16:30
parHadrien Rivayrand
0
L'OL réalise un début de saison canon et a pas mal de raisons de croire qu'il pourra lutter pour les places de tête de la Ligue 1 jusqu'à la fin du championnat. Paulo Fonseca arrive en tout cas pour le moment à tirer le meilleur de son collectif. 
Les fans et observateurs de l'OL sont agréablement surpris en ce début de saison. Il faut dire que les Gones, malgré un dernier mercato estival éprouvant et des moyens revus à la baisse, réalisent des prouesses, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue Europa. Les Rhodaniens affichent une force collective impressionnante mais également une redoutable efficacité. Paulo Fonseca est salué par les critiques à l'OL, alors qu'il est toujours officiellement suspendu et ne peut pas être au bord du terrain jusqu'au 30 novembre prochain. D'ailleurs, le Portugais fait la course en tête chez les entraineurs lyonnais. 

Fonseca à l'OL, c'est impressionnant 

C'est ce que rappelle ces dernières heures Olympique et Lyonnais, qui indique qu'avec désormais 17 victoires sur ses 26 premiers matchs dirigés, l'ancien du LOSC possède le meilleur ratio de succès des dernières années à Lyon. Seul Pierre Sage fait mieux avec 18 succès. Fonseca est tout de même premier au pourcentage de matchs remportés, avec 65% de victoires. La bonne série de Paulo Fonseca et de son OL pourrait même continuer cette semaine. Les Gones ont deux réceptions importantes. La première du RB Salzbourg en Ligue Europe jeudi soir et la seconde de Toulouse dimanche en Ligue 1. Le collectif rhodanien sera encore une fois mis à rude épreuve. On en saura un peu plus sur les ambitions lyonnaises après ces deux rencontres. Mais l'OL a toutes les raisons de croire en ses chances de succès. Les victoires renforcent la confiance et les Gones n'en manquent pas en ce début de saison. 

Lire aussi

OL : Walid Acherchour est effaré par ce LyonnaisOL : Walid Acherchour est effaré par ce Lyonnais
Paulo Fonseca croisera les doigts pour éviter les blessures et autres indisponibilités. Mais revoir les Gones en Ligue des champions grâce à son bon classement en championnat n'est plus un rêve pour beaucoup dans le Rhône. 
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_271878_0009
PSG

Manchester United a besoin d'un gros coup de pouce du PSG

ICONSPORT_271113_0183
Ligue des Champions

Kairat Almaty - Real Madrid : Les compos (18h45 sur Canal+ Foot)

ICONSPORT_271638_0233
OM

« L’OM a réalisé le coup parfait » : Marseille ne s’est pas trompé avec Aguerd

ICONSPORT_270899_0011
OM

Youth League : L'OM s'effondre face à l'Ajax Amsterdam

Fil Info

17:30
Manchester United a besoin d'un gros coup de pouce du PSG
17:28
Kairat Almaty - Real Madrid : Les compos (18h45 sur Canal+ Foot)
17:00
« L’OM a réalisé le coup parfait » : Marseille ne s’est pas trompé avec Aguerd
16:28
Youth League : L'OM s'effondre face à l'Ajax Amsterdam
16:00
PSG : Chevalier titulaire, Safonov a la rage
15:30
Surprise, Laurent Blanc annoncé à Manchester United
15:00
OM-Ajax : Un époustouflant record déjà battu
14:40
Le PSG arrive, le Barça pleure déjà
14:20
Le Créteil de Xavier Niel se prend les pieds dans le tapis

Derniers commentaires

L’OL ruiné mais 2e de Ligue 1, c’est du pur génie

Sacrée début de saison !!! Faut continuer comme ça, car en plus ça rend les fous les cons du sud

Surprise, Laurent Blanc annoncé à Manchester United

Ce serait dingue qu'il ait encore du crédit pour ce niveau. Mais cohérent aussi de la part de Man U de part sa politique de nivellement par le bas.

L'OM trop fort pour la Ligue 1, Pierre Ménès s'incline

meme quand ca parle pas de lyon faut que tu ramenes lyon sur la table mdr tu es pathetiques si ds un un lyon marseille un lyonnais fait la meme main que aguerd tu crie au scandale la pleureuse

L'OM trop fort pour la Ligue 1, Pierre Ménès s'incline

Ok le ss .

OM-Ajax : Un époustouflant record déjà battu

On n'a pas les dirigeants qu'on merite

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading