Il devient un joueur incroyable, Bacher remercie l'OL
Bacher

Il devient un joueur incroyable, Bacher remercie l'OL

OL24 sept. , 8:40
parHadrien Rivayrand
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L'OL a pu se renforcer intelligemment l'été dernier lors du mercato. Felix Bacher a notamment rejoint les rangs des Gones. Et l'Autrichien apprécie son aventure dans le Rhône.
L'Olympique Lyonnais réalise un bon début de saison et voudra continuer sur sa lancée au retour de la trêve internationale. Si certains sont au repos, d'autres vont jouer avec leur sélection. Et quelle fierté pour Felix Bacher d'avoir été appelé pour la première fois de sa carrière en équipe nationale d'Autriche. Le défenseur central le doit à ses belles prestations sous les couleurs de l'OL, lui qui a signé chez les Gones l'été dernier pour 4,1 millions d'euros en provenance d'Estoril. D'ailleurs, alors qu'il pourrait enfin représenter sa nation en match officiel, Bacher n'a pas manqué de parler de Lyon.

Bacher aux anges depuis sa signature à l'OL 

Devant la presse, le natif de Lienz a en effet indiqué : « Le club est immense, il y a une pression positive. On a un peu l’obligation de répondre présent. Je m'attendais un peu à être convoqué en sélection. J’ai peut-être été surpris de recevoir leur confiance aussi rapidement, mais pas à 100 %, car c’est ainsi qu’ils me l’ont communiquée et parce que je suis convaincu de ce que je peux faire. »

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Tout va vite pour Felix Bacher, qui doit se féliciter d'avoir signé à l'Olympique Lyonnais. À 25 ans, l'heure est venue pour lui de passer un vrai cap au plus haut niveau. L'Autriche jouera en Ligue des Nations face à Israël, au Kosovo (à deux reprises) et à l'Irlande. Lors de son retour à Lyon, Bacher aura de toute façon un autre statut et davantage de responsabilités pour continuer sur sa lancée et définitivement s'imposer à Lyon, mais aussi devenir une option crédible au poste de défenseur central en équipe nationale d'Autriche.
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Preuves ? Pas forcement mais la situation entre les 2 peut donner un proces justement pour juger cette situation. Combien de sportifs se sont mis dans une situation semblables ou la fille essayait ensuite de faire croire au viol?

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Entrainement à huis clos à Clairefontaine : https://www.facebook.com/reel/1074019308756644

Le PSG considéré comme un petit, Opta y va fort

Tu delires toujours!Ton HP te laisse te defouler sur ce site mais ça ne s'ameliore pas hein le taré.Tout petit tu voulais joué au PSG et vu que tu etais nul ils n'ont pas voulu te prendre à l'école de foot

Jul s'est offert l'OM pour 800.000 euros

ah oui la oui des petites merdes tirent au mortier dans les fenetres d un elu car il ne va pas dans le sens des dealers. t es marrant.... serieux demande a chatgpt comment troller comme un adulte.... tu feras moins pitié

PSG : Liverpool regrette d'avoir pris Barcola

Déjà à le détruire, c'est dingue.Donc il est devenu mauvais, le changement de pays et d'entraineur ça occasionne une adaptation .Tout le monde en patit plus ou moins.

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