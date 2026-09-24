Il devient un joueur incroyable, Bacher remercie l'OL

L'OL a pu se renforcer intelligemment l'été dernier lors du mercato. Felix Bacher a notamment rejoint les rangs des Gones. Et l'Autrichien apprécie son aventure dans le Rhône.

L'Olympique Lyonnais réalise un bon début de saison et voudra continuer sur sa lancée au retour de la trêve internationale. Si certains sont au repos, d'autres vont jouer avec leur sélection. Et quelle fierté pour Felix Bacher d'avoir été appelé pour la première fois de sa carrière en équipe nationale d'Autriche. Le défenseur central le doit à ses belles prestations sous les couleurs de l' OL , lui qui a signé chez les Gones l'été dernier pour 4,1 millions d'euros en provenance d'Estoril. D'ailleurs, alors qu'il pourrait enfin représenter sa nation en match officiel, Bacher n'a pas manqué de parler de Lyon.

Bacher aux anges depuis sa signature à l'OL

Devant la presse, le natif de Lienz a en effet indiqué : « Le club est immense, il y a une pression positive. On a un peu l’obligation de répondre présent. Je m'attendais un peu à être convoqué en sélection. J’ai peut-être été surpris de recevoir leur confiance aussi rapidement, mais pas à 100 %, car c’est ainsi qu’ils me l’ont communiquée et parce que je suis convaincu de ce que je peux faire. »

Tout va vite pour Felix Bacher, qui doit se féliciter d'avoir signé à l'Olympique Lyonnais. À 25 ans, l'heure est venue pour lui de passer un vrai cap au plus haut niveau. L'Autriche jouera en Ligue des Nations face à Israël, au Kosovo (à deux reprises) et à l'Irlande. Lors de son retour à Lyon, Bacher aura de toute façon un autre statut et davantage de responsabilités pour continuer sur sa lancée et définitivement s'imposer à Lyon, mais aussi devenir une option crédible au poste de défenseur central en équipe nationale d'Autriche.