Il devient un joueur incroyable, Bacher remercie l'OL

Preuves ? Pas forcement mais la situation entre les 2 peut donner un proces justement pour juger cette situation. Combien de sportifs se sont mis dans une situation semblables ou la fille essayait ensuite de faire croire au viol?
Entrainement à huis clos à Clairefontaine : https://www.facebook.com/reel/1074019308756644
Tu delires toujours!Ton HP te laisse te defouler sur ce site mais ça ne s'ameliore pas hein le taré.Tout petit tu voulais joué au PSG et vu que tu etais nul ils n'ont pas voulu te prendre à l'école de foot
ah oui la oui des petites merdes tirent au mortier dans les fenetres d un elu car il ne va pas dans le sens des dealers. t es marrant.... serieux demande a chatgpt comment troller comme un adulte.... tu feras moins pitié
Déjà à le détruire, c'est dingue.Donc il est devenu mauvais, le changement de pays et d'entraineur ça occasionne une adaptation .Tout le monde en patit plus ou moins.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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