David Alaba signe en Italie

Libre de tout contrat à la fin de son bail au Real Madrid, David Alaba a beaucoup attendu mais il va finalement rejoindre l'Udinese.

Les joueurs libres de tout contrat peuvent toujours signer dans le club de leur choix en ce mois de septembre. C’est le cas de David Alaba, qui a beaucoup déçu entre blessures et performances faiblardes lors de son passage au Real Madrid. Les Merengue ne l’ont pas retenu et le défenseur central n’a pas trouvé de club pendant le mercato. En cette trêve internationale, l’Autrichien va rejoindre l’Udinese dans une signature surprise. David Alaba, va signer pour un an avec le club italien, affirme le spécialiste du mercato Fabrizio Romano, alors que le natif de Vienne aura 35 ans en fin de saison.