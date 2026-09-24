David Alaba signe en Italie

Euuuuhhh c'est plutot l'inverse avec le barca, ce club de crapules qui ne jouent pas avec les meme regles que les autres.... T'es un bon toi hein... Remarque quand t'es a la fois supporter de Lyon ET DU BARCA, ca veut dire pas mal de choses....
Je ne dis pas que tout est vrai biensur qu'il y a des articles putaclik et qu'il fait savoir faire la part des choses et il faut bien qu'ils publient pour faire leur argent et ne pas tout prendre pour argent comptant mais le dijaya tu le lis y a jamais rien de vrai même quand c'est signé le mec je suis sûr que ça lui ai arrivé de penser qu un commentaire était nul ou faux alors que c'est lui qu'il l'a rédigé 3 jours plus tôt
Tu rigoles on va se faire en**** par l'arbitrage en 1/4 ou en 1/2, comme contre l'Inter et l'Atlé.
Ah oui c'est des belles sources que tu cites et que apparemment tu ne mets pas en doute ! Que Foot mercato mythone et foot 01 se répètent en boucle c'est prouvé, c'est pas du journalisme c'est du copier coller. Et l'équipe , pas souvent d'infos crédibles et vérifiés. Les insiders pareilles m'étonnerait qu'ils aient leur passe port dans les hautes sphères dirigeantes de l'OM. Avec des bruits de couloir ils te font des vérités que personne ne connait. Alors y'en a sûrement qui ont de vraies infos sur l'OM mais doit pas en avoir des masses
Faut réfléchir 5 mn et pas prendre pour argent comptant ce qui se dit sinon tu peux croire aussi que Hakimi et Nasser vont finir aux baumettes
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
Loading
🚨⚪️⚫️ David Alaba to Udinese, exclusive story confirmed and here we go! 💣🇦🇹 Former Real Madrid and FC Bayern centre back signs a one year deal until June 2027 with the Italian club. Surprise bomba, confirmed. 🪑