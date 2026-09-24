David Alaba signe en Italie

David Alaba signe en Italie

Mercato24 sept. , 7:30
parGuillaume Conte
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Libre de tout contrat à la fin de son bail au Real Madrid, David Alaba a beaucoup attendu mais il va finalement rejoindre l'Udinese.
Les joueurs libres de tout contrat peuvent toujours signer dans le club de leur choix en ce mois de septembre. C’est le cas de David Alaba, qui a beaucoup déçu entre blessures et performances faiblardes lors de son passage au Real Madrid. Les Merengue ne l’ont pas retenu et le défenseur central n’a pas trouvé de club pendant le mercato. En cette trêve internationale, l’Autrichien va rejoindre l’Udinese dans une signature surprise. David Alaba, va signer pour un an avec le club italien, affirme le spécialiste du mercato Fabrizio Romano, alors que le natif de Vienne aura 35 ans en fin de saison.
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Derniers commentaires

Le PSG considéré comme un petit, Opta y va fort

Euuuuhhh c'est plutot l'inverse avec le barca, ce club de crapules qui ne jouent pas avec les meme regles que les autres.... T'es un bon toi hein... Remarque quand t'es a la fois supporter de Lyon ET DU BARCA, ca veut dire pas mal de choses....

OM : Genesio victime d'une trahison inacceptable

Je ne dis pas que tout est vrai biensur qu'il y a des articles putaclik et qu'il fait savoir faire la part des choses et il faut bien qu'ils publient pour faire leur argent et ne pas tout prendre pour argent comptant mais le dijaya tu le lis y a jamais rien de vrai même quand c'est signé le mec je suis sûr que ça lui ai arrivé de penser qu un commentaire était nul ou faux alors que c'est lui qu'il l'a rédigé 3 jours plus tôt

Le PSG considéré comme un petit, Opta y va fort

Tu rigoles on va se faire en**** par l'arbitrage en 1/4 ou en 1/2, comme contre l'Inter et l'Atlé.

OM : Genesio victime d'une trahison inacceptable

Ah oui c'est des belles sources que tu cites et que apparemment tu ne mets pas en doute ! Que Foot mercato mythone et foot 01 se répètent en boucle c'est prouvé, c'est pas du journalisme c'est du copier coller. Et l'équipe , pas souvent d'infos crédibles et vérifiés. Les insiders pareilles m'étonnerait qu'ils aient leur passe port dans les hautes sphères dirigeantes de l'OM. Avec des bruits de couloir ils te font des vérités que personne ne connait. Alors y'en a sûrement qui ont de vraies infos sur l'OM mais doit pas en avoir des masses

OM : Genesio victime d'une trahison inacceptable

Faut réfléchir 5 mn et pas prendre pour argent comptant ce qui se dit sinon tu peux croire aussi que Hakimi et Nasser vont finir aux baumettes

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