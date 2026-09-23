Man United : Carrick bientôt viré, son remplaçant est trouvé

Man United : Carrick bientôt viré, son remplaçant est trouvé

Premier League23 sept. , 22:30
parHadrien Rivayrand
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Manchester United traverse une nouvelle fois des difficultés en championnat. Michael Carrick est de plus en plus contesté et pourrait être prochainement remercié.
Le compte n’y est pas du tout pour Manchester United en ce début de saison. Les Red Devils sont déjà distancés en championnat. Michael Carrick, qui avait pourtant fait du bon travail ces derniers mois, est de plus en plus contesté. La direction de Manchester United va prochainement peser le pour et le contre concernant son entraîneur. Car du beau monde est candidat pour reprendre les rênes des pensionnaires d’Old Trafford. C’est notamment le cas d’un certain Antonio Conte, libre de tout contrat.

Conte, Manchester United prêt à passer à l'action

Selon les informations de Calciomercato, Manchester United est en effet très intéressé par une arrivée prochaine de l’ancien entraîneur de la Juventus. Il figurerait même en tête de liste des souhaits mancuniens. Reste à savoir quand une arrivée pourrait se faire pour un entraîneur qui connaît bien la Premier League, pour avoir déjà entraîné Chelsea ou encore Tottenham.

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Manchester United aura encore le temps de la réflexion, alors qu’une trêve internationale de quelques semaines a démarré. La direction du club anglais ne devra plus se tromper. Les matchs vont s’enchaîner lors de la reprise. Après cinq journées disputées en Premier League, United est 12e du championnat et donc déjà décroché. Les Red Devils se sont en plus fait éliminer de la League Cup après avoir subi une remontée gênante à domicile face à Brighton.
Le projet mancunien bat une nouvelle fois de l’aile et Carrick est désormais sur un siège éjectable. Antonio Conte, libre de tout contrat depuis son départ de Naples, a encore à donner au plus haut niveau. United le sait et ne compte pas passer à côté si tout est réuni pour le signer.
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EdF : La compo probable de la France en Turquie

Tu t’en fou mais t quand même là à parler de Lyon souvent lol moi j’aime Lyon mais je regarde bcp de match à côté de ça

EdF : La compo probable de la France en Turquie

Oui après je pense quand même qu’il auras un rôle plus haut que les 2 autres après on est même pas sûr que ce soit la vrai compo mais zizou aime les jouets comme Cherki d’ailleurs les amoureux du foot aime les joueurs comme ça

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C'est sûrement déjà acté !... Nasser a dû déjà payé pour que le PSG puisse avoir la troisième Champions League. Le pognon... il n'y a que ça de vrai. Je ne serai pas étonné de voir qu'un joueur du PSG puisse remporter le Ballon d'Or. Ben ouais... Le Qatar paye bien.

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