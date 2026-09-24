EdF : Première compo pour Zidane, grosse erreur d’entrée

EdF : Première compo pour Zidane, grosse erreur d’entrée

Equipe de France24 sept. , 9:00
parGuillaume Conte
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Les choses sérieuses commencent pour les Bleus, qui joueront ce vendredi soir contre la Turquie en Ligue des Nations. La composition probable de la France a fuité, et ne convainc pas tout le monde.
Cela faisait cinq ans que Zinedine Zidane attendait de pouvoir entrainer l’équipe de France. Il a pris les commandes des séances avec un large sourire à Clairefontaine depuis lundi, et se prépare désormais à disputer le premier match en Turquie ce vendredi. L’indulgence sera de mise pour les premiers pas, mais avec la sagesse et le recul dont il fait preuve depuis qu’il a longuement côtoyé Carlo Ancelotti au Real Madrid, Zizou sait très bien que rien n’empêchera les critiques sur chaque décision, chaque composition d’équipe et chaque résultat s’il n’est pas parfait.
La compo des Bleus contre la Turquie selon L'Equipe
C’est le cas avec la composition d’équipe qui se dessine pour le match d’ouverture de cette Ligue des Nations. En effet, Zidane a pour le moment prévu d’utiliser Rayan Cherki comme relayeur au milieu de terrain et Kylian Mbappé à gauche, afin de permettre d’aligner Ousmane Dembélé en pointe et Michael Olise à droite. Un afflux de joueurs très offensifs qui fait craindre pour l’équilibre de l’équipe aux yeux de Florent Gautreau, pour qui Zidane ne change pas grand chose aux Bleus qui ont terminé la Coupe du monde dans un schéma assez proche.
« Pour moi, il remet les quatre offensifs, même si ce n’est pas le même système. Peu importe le système, je ne crois pas du tout à l'empilement des quatre offensifs (Cherki, Olise, Mbappé, Dembélé). L’équilibre ne marchera pas comme ça, mais pour l’instant, cette composition me laisse plus que dubitatif. Tu me mets une composition comme ça sans Zidane le sélectionneur, je n’ai pas l’impression de voir une révolution » a livré le consultant de l’After Foot, qui demande toutefois à voir ce que sera l’animation offensive sur le terrain. Même si, pour le premier match après une Coupe du monde qui a tout de même marqué les esprits sur les limites d’un système où le contrôle du ballon au milieu de terrain a été trop faible face à l’Espagne, Zidane ne pourra pas non plus tout changer d’un coup de baguette magique.

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