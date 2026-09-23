Le programme des matchs de jeudi

L'Iran tenté par le rachat de l'OM ?

L’Iran??? Une guerre que tu la déclenches ou que tu la subisses coute tres cher. Les USA ont detruit beaucoup d'infrastructures civiles et militaires.... certes l’Iran avait de l'argent mais à mon avis leur économie en a pris un coup. Au delà de cet aspect l’Iran n’a jamais manifesté d'intérêt pour le foot ni le sport en général. Et enfin nous avons quelques contentieux avec l’Iran, le gouvernement français torpillerait tres vite un tel projet. Bref celui ou celle qui a imaginé un tel scénario pour l’OM ou un autre club n’a pas une idée claire des relations franco- iraniennes.