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Le programme des matchs de jeudi

Ligue des Nations24 sept. , 00:11
parGuillaume Conte
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A suivre en multiplex sur La Chaine L’Equipe
Ligue des Nations, Groupe A
20h45 : Norvège - Danemark
Pays-Bas - Allemagne
Portugal - Pays de Galles
Serbie - Grèce
Groupe B
20h45 : Autriche - Israël
Kosovo - Irlande
Groupe D
18h00 : Andorre - Malte
20h45 : Liechtensetein - Lituanie
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Les 2 favoris : Bayern et Barça

EdF : La compo probable de la France en Turquie

C'est l'équipe de France le sujet la ... Autant pour toi l'ami 😘

OM : Un défenseur forfait pour plusieurs mois, triste nouvelle pour Marseille

Jvais devenir méfiant, voir mauvais .... Donc, je propose, a partir de maintenant, les salaires couteux, qui se blessent tout seul a l'entrainement, on ouvre une enquete interne, voir si le mec n'a pas volontairement mis sa cheville sous un marteau piqueur pour eviter au marasme ambiant Ca se sait fréro que t'as pas envie de jouer pour nous, guess what, t'as pas marquer les clubs en pret, fait un effort avant que le vel te vomisse dessus en clair.

L'Iran tenté par le rachat de l'OM ?

L’Iran??? Une guerre que tu la déclenches ou que tu la subisses coute tres cher. Les USA ont detruit beaucoup d'infrastructures civiles et militaires.... certes l’Iran avait de l'argent mais à mon avis leur économie en a pris un coup. Au delà de cet aspect l’Iran n’a jamais manifesté d'intérêt pour le foot ni le sport en général. Et enfin nous avons quelques contentieux avec l’Iran, le gouvernement français torpillerait tres vite un tel projet. Bref celui ou celle qui a imaginé un tel scénario pour l’OM ou un autre club n’a pas une idée claire des relations franco- iraniennes.

Monaco : Brunner fait une Guendouzi et s’explique

Comme quoi on peut être très con et footballer en même temps.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

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