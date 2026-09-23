Le programme des matchs de jeudi

Les 2 favoris : Bayern et Barça
C'est l'équipe de France le sujet la ... Autant pour toi l'ami 😘
Jvais devenir méfiant, voir mauvais .... Donc, je propose, a partir de maintenant, les salaires couteux, qui se blessent tout seul a l'entrainement, on ouvre une enquete interne, voir si le mec n'a pas volontairement mis sa cheville sous un marteau piqueur pour eviter au marasme ambiant Ca se sait fréro que t'as pas envie de jouer pour nous, guess what, t'as pas marquer les clubs en pret, fait un effort avant que le vel te vomisse dessus en clair.
L’Iran??? Une guerre que tu la déclenches ou que tu la subisses coute tres cher. Les USA ont detruit beaucoup d'infrastructures civiles et militaires.... certes l’Iran avait de l'argent mais à mon avis leur économie en a pris un coup. Au delà de cet aspect l’Iran n’a jamais manifesté d'intérêt pour le foot ni le sport en général. Et enfin nous avons quelques contentieux avec l’Iran, le gouvernement français torpillerait tres vite un tel projet. Bref celui ou celle qui a imaginé un tel scénario pour l’OM ou un autre club n’a pas une idée claire des relations franco- iraniennes.
Comme quoi on peut être très con et footballer en même temps.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
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|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
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|2
|6
|5
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|10
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|5
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|3
|1
|9
|9
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|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
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|5
|1
|2
|2
|7
|8
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|5
|5
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|2
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|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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