OL : Nartey perd son carton jaune, la LFP a tranché

Averti pour une supposée simulation en fin de match contre le Stade Rennais, Noah Nartey n'aura finalement pas de carton jaune dans son dossier.

Victime d'une erreur d'arbitrage lors du match remporté par l'Olympique Lyonnais contre le Stade Rennais, Noah Nartey avait pris un avertissement dans les ultimes minutes pour une simulation...qui n'en était pas une. Alors, ce mercredi, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel a décidé de retirer le carton jaune au joueur danois de l'OL. « Après visionnage des images et lecture du rapport de l’arbitre, la Commission de discipline décide de retirer le carton jaune », indique la LFP dans un communiqué.