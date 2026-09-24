EdF : Zidane appelle Lenny Yoro en renfort

Comment peux-tu dire ça... alors que l'enquête a conclu qu'il y avait assez d'éléments à charge pour renvoyer Achraf Hakimi devant la Cour Criminelle ?
Ils sont cinq à juger Achraf Hakimi.
Bientôt ils les detecteront sur echographies
donnes moi le rapport entre lyon et le barca ?
Mais bien sûr... Achraf Hakimi et son clan ne sont pas inquiets alors qu'après enquête... Achraf Hakimi se voit renvoyer devant la Cour Criminelle pour viol en risquant de prendre au maximum 20 ans de prison. A d'autres ! Si Achraf Hakmi était sûr de gagner... il n'aurait jamais été renvoyé devant la Cour Criminelle Départementale par la chambre d'instruction.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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𝐊𝐎𝐍𝐀𝐓𝐄́ 𝐅𝐎𝐑𝐅𝐀𝐈𝐓, 𝐘𝐎𝐑𝐎 𝐀𝐏𝐏𝐄𝐋𝐄́ 🇫🇷 Ibrahima Konaté, touché au genou droit et victime d’une légère entorse, est remis à la disposition de son club. Leny Yoro le remplace et honore sa première convocation chez les Bleus.