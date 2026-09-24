EdF : Zidane appelle Lenny Yoro en renfort

En raison de la blessure d’Ibrahima Konaté, forfait pour les quatre rencontres à venir des Bleus, Zinedine Zidane a ramené un nouveau défenseur central à Clairefontaine. Il s’agit de l’ancien Lillois Lenny Yoro, qui ne brille pas forcément à Manchester United, mais représente l’une des promesses à ce poste. Ce sera la première convocation de Yoro avec les Bleus.

De son côté, Ibrahima Konaté souffre d’une légère entorse du genou droit, et repart donc du côté du Real Madrid pour se soigner.