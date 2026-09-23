OM : Un défenseur forfait pour plusieurs mois, triste nouvelle pour Marseille

Ouvre tes yeux quand tu mets un match.
Tu t’en fou mais t quand même là à parler de Lyon souvent lol moi j’aime Lyon mais je regarde bcp de match à côté de ça
Oui après je pense quand même qu’il auras un rôle plus haut que les 2 autres après on est même pas sûr que ce soit la vrai compo mais zizou aime les jouets comme Cherki d’ailleurs les amoureux du foot aime les joueurs comme ça
C'est sûrement déjà acté !... Nasser a dû déjà payé pour que le PSG puisse avoir la troisième Champions League. Le pognon... il n'y a que ça de vrai. Je ne serai pas étonné de voir qu'un joueur du PSG puisse remporter le Ballon d'Or. Ben ouais... Le Qatar paye bien.
Quand je pense que Lopez avait refusé l'offre d'Oliver Kahn. Quel gâchis !
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
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|1
|2
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|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
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|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
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|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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Canada Soccer Men’s National Team defender Derek Cornelius sustained a non-contact lower body injury during training today in Toronto. Derek was transported to a local hospital, where he is receiving medical care and undergoing further assessment. Canada Soccer’s medical staff