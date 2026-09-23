OM : Un défenseur forfait pour plusieurs mois, triste nouvelle pour Marseille

Bruno Genesio ne dispose pas d'un effectif pléthorique cette saison après un mercato qui restera dans l'histoire. Mais, ce mercredi, l'entraîneur marseillais a appris que l'un de ses internationaux s'était blessé.

L'Olympique de Marseille a vu partir plusieurs de ses internationaux lors de cette trêve internationale, et c'est notamment le cas de Derek Cornelius. Et même si l'entraîneur phocéen n'a utilisé le défenseur canadien que pour un total de 93 minutes en quatre matchs (3 en L1 et 1 en Europa League), Bruno Genesio doit croiser les doigts pour que tout le monde revienne intact de cette série de matchs internationaux. Hélas pour le coach, une mauvaise nouvelle est arrivée en provenance de la fédération canadienne de football. Derek Cornelius s'est en effet blessé tout seul à l'entraînement et a été transporté à l'hôpital de Toronto où l'équipe du Canada préparait un match amical contre le Chili le week-end prochain.

Dans un communiqué, la fédération canadienne reste très floue sur la situation de Derek Cornelius. « Le défenseur de l'équipe nationale masculine de Canada Soccer, Derek Cornelius, a subi une blessure au bas du corps sans contact lors de l'entraînement aujourd'hui à Toronto. Derek a été transporté à l'hôpital local, où il reçoit des soins médicaux et subit une évaluation supplémentaire. Le personnel médical de Canada Soccer est concentré sur le soutien à Derek et sa récupération complète, et nous fournirons des mises à jour supplémentaires au moment approprié », précise l'équipe de football du Canada.

Mais, selon The Sports Network , le plus puissant média sportif canadien, la blessure du joueur de l'Olympique de Marseille est très sérieuse. Citant Jesse Marsch, sélectionneur du Canada, nos confrères précisent que Derek Cornelius est blessé à la hanche et qu'il sera absent plusieurs mois. Un terrible coup dur pour le défenseur de 28 ans, mais aussi pour l'Olympique de Marseille qui n'avait pas besoin de cela.