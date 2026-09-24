OM : Genesio victime d'une trahison inacceptable

L'OM est en perdition et Bruno Genesio commence à perdre patience. L'entraîneur phocéen est en plus mis à mal par sa direction, à en croire certaines informations.

Le Corbeau OM TV, ce ne serait pas un hasard... L' Olympique de Marseille vit des heures sombres et peu de supporters sont optimistes pour la suite des opérations. La trêve internationale va permettre à certains dirigeants de se parler et de faire le point sur la situation. Et rien ne va plus en interne. Bruno Genesio souhaite que Frank McCourt s'exprime publiquement afin d'en dire plus sur la stratégie du club. L'ancien entraîneur de l'OL et du LOSC est de plus en plus frustré par la situation, lui qui n'a pu compter sur aucune recrue l'été dernier pour renforcer son équipe. Ces dernières heures, certaines informations mettant en cause Genesio et sa communication sont sorties dans la presse. Sans compter son salaire qui a été dévoilé au moment où l'ancien coach de l'OL secoue ses dirigeants. Et pour le compte, ce ne serait pas un hasard...

Genesio, le début de la fin ?

Sur son compte X, l'ancien journaliste a en effet directement pointé du doigt la direction marseillaise concernant ces fuites : « La campagne de dénigrement de Genesio est lancée par nos dirigeants. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'ils ne voudront pas recruter cet hiver, que le football est devenu secondaire à l'OM et qu'ils lui ont menti comme ils l'ont fait aux supporters. McCourt, Richard, Lorenzi : menteur ».

L'OM aura encore besoin de vendre cet hiver lors du marché des transferts. Les finances sont dans le rouge et, à moins de belles rentrées d'argent, les Phocéens ne pourront toujours pas se renforcer. Actuellement relégables, les pensionnaires du Stade Vélodrome ont déjà une pression XXL sur leurs épaules. La situation autour de Bruno Genesio devient plus tendue que jamais et toutes les possibilités sont sur la table concernant le coach phocéen, décidément de plus en plus esseulé sur la Canebière.