Bordeaux : Accord pour la reprise des Girondins pour 1 euro !

Les Girondins de Bordeaux pourraient finalement avoir réussi à éviter la faillite. Selon Sud-Ouest, Gérard Lopez, et des potentiels repreneurs, Park Bench, ont annoncé au tribunal de commerce avoir trouvé un accord pour la reprise du club au scapulaire pour un montant symbolique.

Le long et pénible feuilleton de l'avenir des Girondins de Bordeaux pourrait être proche d'en finir, même s'il ne faut jurer de rien avec le club qui appartient toujours à Gérard Lopez. En effet, ce mercredi devant le tribunal de commerce, les émissaires de Gérard Lopez et Park Bench ont fait savoir qu'ils avaient trouvé un accord pour le rachat du club pour un euro. Pour aboutir à ce feu vert, il a fallu renégocier avec les créanciers, puisque les Girondins de Bordeaux ont à ce jour 26 millions de déficit, et cette somme pourrait retomber à 13 millions d'euros après des discussions acharnées avec ces mêmes créanciers. Cependant, là où il y a toujours un léger doute, c'est que si Park Bench a confirmé l'accord avec Gérard Lopez, les documents attendus par le tribunal de commerce n'étaient pas là.

Bordeaux vaut 1 euro, avec 26 millions d'euros de dettes

« Les deux parties n’ont toutefois pas encore fourni à ce jour l’ensemble des documents signés pour permettre au tribunal d’homologuer l’accord et le nouveau plan de continuation », précise le quotidien Sud-Ouest, qui confirme cependant que les choses ont visiblement avancé dans le bon sens. Mais il va falloir faire très vite pour Gérard Lopez et Park Bench, car les salaires vont devoir être payés et pour l'instant plus personne n'est en mesure de le faire. A savoir si encore une fois tout cela ressemble à un tour de magie supplémentaire dans un dossier qui a connu bien des annonces prématurées, ou si réellement Gérard Lopez a décidé de partir loin de Bordeaux sans vouloir prendre un peu d'argent.

Du côté du tribunal de commerce, qui a parfois été accusé d'être indulgent avec l'actuel propriétaire du club au scapulaire, on attend désormais des documents pour valider tout cela. En attendant, les Girondins de Bordeaux n'ont toujours pas commencé à jouer en championnat de R1 ou de R2.