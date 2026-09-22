Fiasco au Groupama Stadium, l’OL promet du changement

C'est incroyable mais franchement affligeant cette capacité à décortiquer les moindres faits et gestes pour contester chaque victoire du PSG, on ne voit ça nulle part ailleurs. L'acceptation est une etape importante du deuil les amis.
Vous nous saoulez avec vos textes incendiaires. Et oui le web a buggé , et alors ? c'est la faute aux Russes ? ou à Macron ?
Emmène l'escroquerie Mboulard avec toi...
A force , je me demande qui sont ces clowns qui prennent de telles décisions. Une banderole que personne n'a vu au stade (moi le premier) fait depuis plusieurs jours le tour des réseaux sociaux. Grace à vous (les clowns) , et la pub que vous en faite , vous tuez la ligue 1 Soyez plus intelligents , c'est pas possible.
parce que tu aimes pas les 2 clubs mais tout les club chouine a juste titre d'ailleurs tellement les erreurs son enormes lille qui chouine ya peu pas a juste titre en plus eux
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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