Fiasco au Groupama Stadium, l’OL promet du changement

L'OL a connu un énorme couac au Groupama Stadium avant la rencontre face au Stade Rennais. Et cela n'est pas passé inaperçu. Le club veut désormais adapter sa billetterie pour rectifier le tir.

L' Olympique Lyonnais va bien sur le plan sportif et beaucoup mieux financièrement. Mais il faudra encore ajuster certaines choses, notamment concernant son application mobile. Car avant la réception du Stade Rennais samedi soir dernier en Ligue 1 , de nombreux supporters se sont retrouvés bloqués à l'extérieur du stade alors que l'application avait cessé de fonctionner. Si le club veut basculer vers le tout-numérique, d'autres solutions seront mises en place lors des prochaines rencontres afin d'éviter tout problème.

L'OL prend le taureau par les cornes

Comme le rappelle Lyon Foot, depuis le 17 septembre, l'application mobile a pour objectif de devenir le seul moyen d'accéder au Groupama Stadium. Il suffit ensuite de s'y connecter pour présenter son billet ou son abonnement à l'aide d'un QR code dynamique. Le but étant principalement de lutter contre la vente de faux billets. Mais la technologie a également ses défauts et l'Olympique Lyonnais veut éviter un nouveau fiasco. Lors des prochaines réceptions des Gones, le QR code ou le billet imprimé pourront encore être présentés pour pénétrer dans l'enceinte rhodanienne.

L'objectif sera de mieux assurer la transition et de corriger les défauts de l'application. On en saura rapidement plus lors de la rencontre de Ligue Europa face à Crystal Palace. Ce sera à la fois un test sur le terrain, mais aussi en dehors. Et les Rhodaniens feraient mieux de ne plus se tromper, sous peine de frustrer encore un peu plus leurs supporters.

En attendant, les joueurs de l'OL vont, eux, pouvoir recharger les batteries, du moins pour ceux qui sont restés au club. Paulo Fonseca leur a notamment accordé quelques jours de repos supplémentaires après un début de saison mouvementé.