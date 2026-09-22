Real : Vinicius va sauter, Madrid réclame Diomandé

Le Real Madrid a recruté Yan Diomandé cet été lors du mercato. L'Ivoirien pourrait avoir sa chance et même prendre la place de Vinicius Jr.

Le Real Madrid a connu la deuxième défaite de sa saison en Liga le week-end dernier. La défaite dans le derby de Madrid ne passe pas du tout auprès des fans et des observateurs du club merengue. Du changement est vivement attendu après la trêve internationale. Vinicius Jr est notamment méconnaissable depuis le début de ce nouvel exercice. Le Brésilien est de plus en plus menacé et il ne serait même plus étonnant de le voir être mis sur le banc par José Mourinho. D'autant que Yan Diomandé pousse fort derrière pour récupérer une place de titulaire au Real Madrid.

Diomandé titulaire au Real Madrid, le bon moment ?

Entré en début de seconde période face à l'Atlético Madrid, l'Ivoirien a eu le temps de se mettre en valeur. Il a notamment réussi 4 dribbles sur 6 tentés, affiché un taux de réussite de 90 % dans ses passes et remporté 9 duels sur 12 disputés. L'heure est certainement venue pour lui d'obtenir davantage de temps de jeu et de remettre en question la présence dans le onze d'un Vinicius Jr qui n'est plus du tout décisif. D'autant qu'il apparaît que, tactiquement, Diomandé apporte davantage de danger lorsqu'il évolue sur le côté gauche, soit la position occupée par Vinicius Jr.

Sur l'antenne d'El Chiringuito, Alfredo Duro a en tout cas milité pour la titularisation de Diomandé en lieu et place de Vinicius : « Diomandé ne peut pas être sur le banc dans un tel match. Diomandé inquiète bien plus l'adversaire que Vinicius. Ça devient vraiment problématique, il ne peut pas être remplaçant ».

Depuis le début de la saison, et notamment depuis sa prolongation de contrat, le Brésilien n'y arrive plus. En 8 matchs disputés toutes compétitions confondues avec le Real Madrid, le crack auriverde a marqué un but et délivré trois passes décisives. Bien maigre pour un joueur de son niveau. Diomandé, qui a rejoint la Casa Blanca cet été dans le cadre d'une opération estimée à 140 millions d'euros (dont 125 millions d'euros hors bonus), est plus que jamais prêt si Mourinho fait appel à lui. La concurrence est plus que jamais lancée à Madrid.