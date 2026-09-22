EdF : Deschamps a échoué, le défi de Zidane est colossal

EdF : Deschamps a échoué, le défi de Zidane est colossal

Equipe de France22 sept. , 13:30
parCorentin Facy
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L’équipe de France a démarré une nouvelle ère cette semaine avec l’arrivée des joueurs à Clairefontaine pour le premier rassemblement dirigé par Zinedine Zidane. Le successeur de Didier Deschamps est attendu au tournant.
Quatorze ans après, l’équipe de France a un nouveau sélectionneur. L’ère Zinedine Zidane a officiellement démarré lundi avec l’arrivée des joueurs à Clairefontaine pour préparer les quatre matchs à venir de Ligue des Nations contre la Turquie, l’Italie et la Belgique (deux fois). Sur le plan du jeu, l’ex-entraîneur du Real Madrid est attendu au tournant, d’autant que c’est ce qui était très souvent reproché à Didier Deschamps. Mais pour Paul Tchoukriel, le défi de Zinedine Zidane est encore plus grand que cela.
Au-delà d’avoir une équipe plus offensive et plus séduisante, le journaliste de Canal+ attend du nouvel entraîneur de l’équipe de France qu’il arrive à instaurer sur le long terme une réelle identité de jeu « à la française ». L’exemple de l’Espagne est cité par le commentateur de Canal+, qui rêve de voir Zinedine Zidane réussir à faire de la France une référence absolue comme l’est actuellement la Roja.
« Ce que j’attends de Zidane, c’est du beau jeu certes, mais ça va beaucoup plus loin que ça. C’est de réussir à créer une identité de jeu à la française comme on peut le voir avec l’Espagne depuis le milieu des années 2000. Car je crois que c’est par là que l’on réussira à être performant dans le temps. Lorsque vous avez des références, une identité commune, une façon de jouer, que les sélections de jeunes et que certains clubs du pays adoptent, vous êtes beaucoup plus sûrs et vous avez plus de références quand vous jouez une grande compétition » a glissé le journaliste avant de conclure.

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« C’est le cas de l’Espagne qui, je le rappelle, depuis la révolution Guardiola, a gagné deux fois l’Euro et une fois la Coupe du monde. C’est plutôt ça que j’attends, je trouve, de cette nouvelle ère au-delà du personnage de Zidane » a commenté Paul Tchoukriel dans le Late Football Club. Une mission d’envergure pour le nouveau sélectionneur de l’équipe de France, précisément attendu là où Didier Deschamps a échoué puisque malgré de très bons résultats pendant 14 ans, on ne peut pas vraiment dire que les Bleus ont un style de jeu bien précis et identifié.
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Derniers commentaires

L'OL lourdement sanctionné, la peur est énorme

A force , je me demande qui sont ces clowns qui prennent de telles décisions. Une banderole que personne n'a vu au stade (moi le premier) fait depuis plusieurs jours le tour des réseaux sociaux. Grace à vous , et la pub que vous en faite Soyez plus intelligents , c'est pas possible.

Le Real Madrid menace de quitter la Liga

parce que tu aimes pas les 2 clubs mais tout les club chouine a juste titre d'ailleurs tellement les erreurs son enormes lille qui chouine ya peu pas a juste titre en plus eux

Le Real Madrid menace de quitter la Liga

tout le monde le voit je les posté au moins 5 fois mais cherche pas tu prouves que tu as tort mdr

L'OL lourdement sanctionné, la peur est énorme

La LFP, le tueur de clubs, n'a pas fini de faire chier le monde... et surtout les clubs qu'il ne peut pas piffrer. On se souviendra du gros tas de merde qui a arrêté le match alors que l'OL menait 2 à 0 face à Rennes (le seum devait sans doute le dévorer de l'intérieur en voyant l'OL aussi bon sur le terrain). Un gros cul qui a voulu montrer sa petite gueule à la télé pour pouvoir se faire connaître. Un "Larcher" qui doit se goinfrer de toute la merde qu'il peut créer. Dailleurs... Il y a le même à la tête de la LFP.

Le Real Madrid menace de quitter la Liga

Dit le mec supporters de 2 clubs de chialeuses, le barcé ET l'OL!! Trop fort!!

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