Un joueur plombe l’ASSE, les chiffres sont formels

L'ASSE a très bien démarré sa saison en Ligue 2, même si ses dernières sorties sont moins convaincantes. Un homme concentre d'ailleurs les frustrations : Gautier Larsonneur.

Tout avait bien commencé pour l' ASSE cette saison en Ligue 2. Ian Cathro avait rapidement trouvé la bonne formule pour enchaîner les victoires. Mais le championnat de France de Ligue 2 est particulièrement complexe et les Verts n'ont plus gagné depuis deux rencontres. D'abord une défaite à Dunkerque, puis un match nul à Metz. Pour ne rien arranger, l'ASSE a encaissé quatre buts lors de ces deux rencontres. Globalement, depuis le début du nouvel exercice, les pensionnaires de Geoffroy-Guichard ont déjà encaissé huit buts. Beaucoup trop pour certains supporters et observateurs, qui s'en prennent régulièrement à un homme : Gautier Larsonneur.

Larsonneur n'échappe pas aux critiques à Saint-Etienne

Ces dernières heures, Peuple Vert indique qu'outre l'agacement des supporters à son égard qui n'est pas toujours très objectif, le gardien de but de 29 ans est également pointé du doigt par les statistiques. D'après FotMob, l'ASSE est la formation de Ligue 2 qui compte le moins de buts attendus concédés cette saison (5,5 xG). « Le différentiel "buts concédés - buts attendus concédés" ne plaide pas en faveur de l'ancien Brestois, qui présente l'un des pires bilans dans ce domaine en Ligue 2. Seul Maxime Dupé (Nantes) fait pire cette saison », ajoute notamment Peuple Vert dans son analyse.

Lors de la reprise du championnat, Larsonneur sera encore très attendu par les amoureux de Saint-Étienne. L'objectif sera de rapidement retrouver de la sérénité pour permettre aux Verts de prendre des points, eux qui vont devoir relancer une nouvelle série de victoires sous peine de replonger dans le doute. Le 10 octobre prochain, l'AS Saint-Étienne retrouvera Geoffroy-Guichard à l'occasion de la réception de Rodez en Ligue 2. Un adversaire en difficulté qui pourrait être la proie parfaite pour se relancer et se rassurer.