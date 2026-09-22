Un joueur plombe l’ASSE, les chiffres sont formels

Un joueur plombe l’ASSE, les chiffres sont formels

ASSE22 sept. , 13:00
parHadrien Rivayrand
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L'ASSE a très bien démarré sa saison en Ligue 2, même si ses dernières sorties sont moins convaincantes. Un homme concentre d'ailleurs les frustrations : Gautier Larsonneur.
Tout avait bien commencé pour l'ASSE cette saison en Ligue 2. Ian Cathro avait rapidement trouvé la bonne formule pour enchaîner les victoires. Mais le championnat de France de Ligue 2 est particulièrement complexe et les Verts n'ont plus gagné depuis deux rencontres. D'abord une défaite à Dunkerque, puis un match nul à Metz. Pour ne rien arranger, l'ASSE a encaissé quatre buts lors de ces deux rencontres. Globalement, depuis le début du nouvel exercice, les pensionnaires de Geoffroy-Guichard ont déjà encaissé huit buts. Beaucoup trop pour certains supporters et observateurs, qui s'en prennent régulièrement à un homme : Gautier Larsonneur.

Larsonneur n'échappe pas aux critiques à Saint-Etienne 

Ces dernières heures, Peuple Vert indique qu'outre l'agacement des supporters à son égard qui n'est pas toujours très objectif, le gardien de but de 29 ans est également pointé du doigt par les statistiques. D'après FotMob, l'ASSE est la formation de Ligue 2 qui compte le moins de buts attendus concédés cette saison (5,5 xG). « Le différentiel "buts concédés - buts attendus concédés" ne plaide pas en faveur de l'ancien Brestois, qui présente l'un des pires bilans dans ce domaine en Ligue 2. Seul Maxime Dupé (Nantes) fait pire cette saison », ajoute notamment Peuple Vert dans son analyse.

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L’ASSE a l’un des pires gardiens de FranceL’ASSE a l’un des pires gardiens de France
Lors de la reprise du championnat, Larsonneur sera encore très attendu par les amoureux de Saint-Étienne. L'objectif sera de rapidement retrouver de la sérénité pour permettre aux Verts de prendre des points, eux qui vont devoir relancer une nouvelle série de victoires sous peine de replonger dans le doute. Le 10 octobre prochain, l'AS Saint-Étienne retrouvera Geoffroy-Guichard à l'occasion de la réception de Rodez en Ligue 2. Un adversaire en difficulté qui pourrait être la proie parfaite pour se relancer et se rassurer.
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Derniers commentaires

L'OL lourdement sanctionné, la peur est énorme

A force , je me demande qui sont ces clowns qui prennent de telles décisions. Une banderole que personne n'a vu au stade (moi le premier) fait depuis plusieurs jours le tour des réseaux sociaux. Grace à vous , et la pub que vous en faite Soyez plus intelligents , c'est pas possible.

Le Real Madrid menace de quitter la Liga

parce que tu aimes pas les 2 clubs mais tout les club chouine a juste titre d'ailleurs tellement les erreurs son enormes lille qui chouine ya peu pas a juste titre en plus eux

Le Real Madrid menace de quitter la Liga

tout le monde le voit je les posté au moins 5 fois mais cherche pas tu prouves que tu as tort mdr

L'OL lourdement sanctionné, la peur est énorme

La LFP, le tueur de clubs, n'a pas fini de faire chier le monde... et surtout les clubs qu'il ne peut pas piffrer. On se souviendra du gros tas de merde qui a arrêté le match alors que l'OL menait 2 à 0 face à Rennes (le seum devait sans doute le dévorer de l'intérieur en voyant l'OL aussi bon sur le terrain). Un gros cul qui a voulu montrer sa petite gueule à la télé pour pouvoir se faire connaître. Un "Larcher" qui doit se goinfrer de toute la merde qu'il peut créer. Dailleurs... Il y a le même à la tête de la LFP.

Le Real Madrid menace de quitter la Liga

Dit le mec supporters de 2 clubs de chialeuses, le barcé ET l'OL!! Trop fort!!

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