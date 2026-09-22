L'OL lourdement sanctionné, la peur est énorme

L'OL lourdement sanctionné, la peur est énorme

OL22 sept. , 12:40
parHadrien Rivayrand
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L'OL pourrait payer cher le comportement de ses fans. Ces derniers ont déployé une banderole anti-ASSE lors de la réception du Stade Rennais.
L'Olympique Lyonnais va pour le mieux en Ligue 1 depuis le début de la nouvelle saison. Les Gones restent notamment sur une très belle prestation lors de la réception du Stade Rennais au Groupama Stadium. Mais voilà, la victoire rhodanienne aura été quelque peu gâchée par le comportement des Bad Gones. Pendant la rencontre, ces derniers ont déployé une banderole anti-ASSE (« Saint-Etienne la concha de tu madre »), provoquant l'interruption de la rencontre pendant 13 minutes. De quoi entraîner l'ouverture d'une procédure disciplinaire, qui pourrait logiquement conduire à de lourdes sanctions pour l'OL. Et cela tombe assez mal pour la direction des Gones.

L'OL se prépare au pire ? 

Comme le rappelle Le Progrès ces dernières heures, une fermeture partielle ou totale du virage est notamment à craindre, tout comme une amende. Surtout au vu du passif de la tribune. Il y a quelques mois, le virage nord avait déjà été sanctionné pour ses banderoles anti-Labrune. Il existe également des précédents impliquant d'autres clubs. Le média cite notamment plusieurs exemples, dont la fermeture partielle de la tribune Auteuil du Parc des Princes à la suite d'une banderole visant l'OM en février 2026. En février 2025, la tribune populaire sud de Nice avait, elle, pris trois rencontres de fermeture totale à cause d'une banderole contre Marseille encore une fois : « Le soleil se couche sur la ville de Nice… Que la chasse aux rats commence ».

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Sauf surprise, l'OL ne pourra donc pas compter sur une partie de ses supporters lors de ses prochaines sorties à domicile. Forcément dommageable, alors que les Gones auront besoin de tout le monde pour aller le plus loin possible cette saison dans toutes les compétitions.
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A force , je me demande qui sont ces clowns qui prennent de telles décisions. Une banderole que personne n'a vu au stade (moi le premier) fait depuis plusieurs jours le tour des réseaux sociaux. Grace à vous (les clowns) , et la pub que vous en faite , vous tuez la ligue 1 Soyez plus intelligents , c'est pas possible.

Le Real Madrid menace de quitter la Liga

parce que tu aimes pas les 2 clubs mais tout les club chouine a juste titre d'ailleurs tellement les erreurs son enormes lille qui chouine ya peu pas a juste titre en plus eux

Le Real Madrid menace de quitter la Liga

tout le monde le voit je les posté au moins 5 fois mais cherche pas tu prouves que tu as tort mdr

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