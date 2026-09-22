Daniel Riolo s’enflamme pour l’OL, ça ne passe pas

Daniel Riolo s’enflamme pour l’OL, ça ne passe pas

OL22 sept. , 11:00
parGuillaume Conte
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L'OL a marqué son territoire dans le haut de tableau après sa victoire 4-0 face à Rennes. Attention à l'enflammade pour une équipe qui pêche encore trop souvent à être régulière.
L’OL a sorti le gros match juste avant la pause, et doit presque regretter qu’un trou de trois semaines s’installe désormais. Le leader Monaco n’est qu’à deux points, et surtout la large victoire sur Rennes (4-0) a permis d’affirmer les prétentions du club rhodanien. Pour Daniel Riolo, il faut clairement saluer la performance, et en tirer les enseignements qui s’imposent. A savoir que l’OL fait partie des gros bras de notre championnat, et a les moyens de viser très haut.

L'OL c'est du lourd, Daniel Riolo l'affirme

C’est ce qu’a expliqué le consultant de l’After Foot. « La prestation de Lyon samedi soir ouvre de nouvelles perspectives. Il a fallu digérer ce barrage de Ligue des Champions. Fonseca a très vite repris l'équipe en main, le calme est revenu. Cette victoire est un match déclic, une démonstration. Je pense que l'OL va être un gros client en L1. Même en Coupe d’Europe, on peut se préparer à une saison au minimum aussi importante que l’année dernière. J’aime ce qui est en train de se passer », a livré un Daniel Riolo qui a reçu quelques réponses salées de la part de supporters lyonnais qui ne veulent vraiment pas s’enflammer.
En effet, leur équipe pouvait il y a seulement quelques semaine, être au centre des critiques après l’élimination contre Fenerbahçe, et des matchs très décevants contre Le Havre ou le Paris FC. « Arrêtez de changer d’avis à chaque match », « le genre de déclaration qui va être ressortie à la fin du championnat quand l’OL sera bon 8e », « Oui et à la prochaine défaite, il pourra dire qu’il ne comprend pas ce que fait Fonseca », ont rappelé les auditeurs de l’émission, pour qui savent qu’il manque encore une bonne dose de régularité à Lyon pour prétendre réellement prendre place sur le podium en fin de saison. L’avenir dira si Daniel Riolo a bien fait de s’emballer après si peu de matchs joués.
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tout le monde le voit je les posté au moins 5 fois mais cherche pas tu prouves que tu as tort mdr

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La LFP, le tueur de clubs, n'a pas fini de faire chier le monde... et surtout les clubs qu'ils ne peux pas piffrer. On se souviendra du gros tas de merde qui a arrêté le match alors que l'OL menait 2 à 0 face à Rennes. Un gros cul qui a voulu montrer sa petite gueule à la télé pour pouvoir se faire connaître.

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Dit le mec supporters de 2 clubs de chialeuses, le barcé ET l'OL!! Trop fort!!

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Je ne crache pas je constate!! Et tu remarqueras que j'ai mis l'OM dans la meme catégorie que l'OL!!

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