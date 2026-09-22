Tottenham : De Zerbi viré, la décision tombe

Roberto De Zerbi est plus que jamais sous pression à Tottenham. L’entraîneur italien pourrait même être remercié par le club londonien après ce début de saison catastrophique.

Alors que la trêve internationale vient de débuter, Tottenham va passer toute cette période en tant que dernier de Premier League . Et ça fait forcément tâche, alors que les Spurs ont dépensé des millions cet été lors du marché des transferts. S’il y en a bien un qui cristallise les tensions à Londres, c’est Roberto De Zerbi. L’ancien entraîneur de l’OM n’arrive pas à mettre sa patte dans l’équipe et manque d’idées pour la faire progresser. Pas mal de fans et d’observateurs de Tottenham exigent sa démission afin de relancer un nouveau cycle. Mais la direction ne l’entend apparemment pas de cette oreille.

De Zerbi peut souffler... pour le moment

Selon les informations de TEAMtalk, Tottenham ne prévoit en effet pas de se séparer de Roberto De Zerbi. Le club reste persuadé que l’Italien est l’homme de la situation pour mener à bien les ambitions londoniennes. Depuis son arrivée aux Spurs, De Zerbi n’a remporté que quatre rencontres sur les quatorze qu’il a gérées. Le technicien transalpin est logiquement agacé par la situation et par le comportement de certains de ses joueurs. Il peut se rassurer en sachant que la direction du club de Premier League le soutient pleinement pour le moment.

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Tottenham aura trois semaines de coupure pour rectifier le tir et repartir sur de nouvelles bases. À noter que si les Spurs voulaient changer d’avis et virer RDZ, c’est une somme de 60 millions d’euros qu’il faudrait réunir pour l’indemniser. Et c’est forcément un élément à prendre en considération dans ce dossier. Au sortir de la trêve internationale, les derniers de Premier League se rendront sur la pelouse de Manchester United, une autre équipe bien décevante en ce début de saison.