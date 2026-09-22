Tottenham : De Zerbi viré, la décision tombe

Tottenham : De Zerbi viré, la décision tombe

Premier League22 sept. , 11:30
parHadrien Rivayrand
2
Ajouter comme source préférée sur Google
Roberto De Zerbi est plus que jamais sous pression à Tottenham. L’entraîneur italien pourrait même être remercié par le club londonien après ce début de saison catastrophique.
Alors que la trêve internationale vient de débuter, Tottenham va passer toute cette période en tant que dernier de Premier League. Et ça fait forcément tâche, alors que les Spurs ont dépensé des millions cet été lors du marché des transferts. S’il y en a bien un qui cristallise les tensions à Londres, c’est Roberto De Zerbi. L’ancien entraîneur de l’OM n’arrive pas à mettre sa patte dans l’équipe et manque d’idées pour la faire progresser. Pas mal de fans et d’observateurs de Tottenham exigent sa démission afin de relancer un nouveau cycle. Mais la direction ne l’entend apparemment pas de cette oreille.

De Zerbi peut souffler... pour le moment 

Selon les informations de TEAMtalk, Tottenham ne prévoit en effet pas de se séparer de Roberto De Zerbi. Le club reste persuadé que l’Italien est l’homme de la situation pour mener à bien les ambitions londoniennes. Depuis son arrivée aux Spurs, De Zerbi n’a remporté que quatre rencontres sur les quatorze qu’il a gérées. Le technicien transalpin est logiquement agacé par la situation et par le comportement de certains de ses joueurs. Il peut se rassurer en sachant que la direction du club de Premier League le soutient pleinement pour le moment.

Lire aussi

De Zerbi et Tottenham s'enfoncent encoreDe Zerbi et Tottenham s'enfoncent encore
Tottenham aura trois semaines de coupure pour rectifier le tir et repartir sur de nouvelles bases. À noter que si les Spurs voulaient changer d’avis et virer RDZ, c’est une somme de 60 millions d’euros qu’il faudrait réunir pour l’indemniser. Et c’est forcément un élément à prendre en considération dans ce dossier. Au sortir de la trêve internationale, les derniers de Premier League se rendront sur la pelouse de Manchester United, une autre équipe bien décevante en ce début de saison.
Articles Recommandés
Fiasco Au Groupama Stadium Lol Promet Du Changement
OL

Fiasco au Groupama Stadium, l’OL promet du changement

La Resurrection De Moumbagna Il Va Sortir Lom De La Crise
OM

La résurrection de Moumbagna, il va sortir l'OM de la crise

Edf Deschamps A Echoue Le Defi De Zidane Est Colossal
Equipe de France

EdF : Deschamps a échoué, le défi de Zidane est colossal

Un Joueur Plombe Lasse Les Chiffres Sont Formels
ASSE

Un joueur plombe l’ASSE, les chiffres sont formels

Fil Info

22 sept. , 14:30
Fiasco au Groupama Stadium, l’OL promet du changement
22 sept. , 14:00
La résurrection de Moumbagna, il va sortir l'OM de la crise
22 sept. , 13:30
EdF : Deschamps a échoué, le défi de Zidane est colossal
22 sept. , 13:00
Un joueur plombe l’ASSE, les chiffres sont formels
22 sept. , 12:40
L'OL lourdement sanctionné, la peur est énorme
22 sept. , 12:20
PSG : Mika Godts averti, Luis Enrique est très déçu
22 sept. , 12:00
Vente OM : L'Arabie Saoudite dit non à cause des supporters
22 sept. , 11:00
Daniel Riolo s’enflamme pour l’OL, ça ne passe pas
22 sept. , 10:30
Le PSG sort un nouveau maillot, il sera blanc et noir

Derniers commentaires

L'OL lourdement sanctionné, la peur est énorme

A force , je me demande qui sont ces clowns qui prennent de telles décisions. Une banderole que personne n'a vu au stade (moi le premier) fait depuis plusieurs jours le tour des réseaux sociaux. Grace à vous , et la pub que vous en faite Soyez plus intelligents , c'est pas possible.

Le Real Madrid menace de quitter la Liga

parce que tu aimes pas les 2 clubs mais tout les club chouine a juste titre d'ailleurs tellement les erreurs son enormes lille qui chouine ya peu pas a juste titre en plus eux

Le Real Madrid menace de quitter la Liga

tout le monde le voit je les posté au moins 5 fois mais cherche pas tu prouves que tu as tort mdr

L'OL lourdement sanctionné, la peur est énorme

La LFP, le tueur de clubs, n'a pas fini de faire chier le monde... et surtout les clubs qu'il ne peut pas piffrer. On se souviendra du gros tas de merde qui a arrêté le match alors que l'OL menait 2 à 0 face à Rennes (le seum devait sans doute le dévorer de l'intérieur en voyant l'OL aussi bon sur le terrain). Un gros cul qui a voulu montrer sa petite gueule à la télé pour pouvoir se faire connaître. Un "Larcher" qui doit se goinfrer de toute la merde qu'il peut créer. Dailleurs... Il y a le même à la tête de la LFP.

Le Real Madrid menace de quitter la Liga

Dit le mec supporters de 2 clubs de chialeuses, le barcé ET l'OL!! Trop fort!!

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading