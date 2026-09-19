OL-Rennes : Accès bloqué au Groupama Stadium, la colère monte

OL-Rennes : Accès bloqué au Groupama Stadium, la colère monte

OL19 sept. , 20:41
parCorentin Facy
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L’OL affronte le Stade Rennais ce samedi soir lors de la 5e journée de Ligue 1. Mais le Groupama Stadium peine à se remplir alors que le match démarre à 20h45.
En cause, de grosses difficultés d’accès à l’intérieur du stade selon de nombreux témoignages sur les réseaux sociaux. A en croire certains auditeurs, l’application qui doit permettre aux spectateurs de pénétrer dans l’enceinte du Groupama Stadium n’est pas totalement fonctionnelle ce samedi soir, créant un énorme bazar à l’extérieur du stade où plusieurs centaines de supporters attendent depuis de longues minutes, munis de leur billet… sans pouvoir entrer pour autant à quelques minutes seulement du coup d’envoi du choc OL-Rennes.
« Plusieurs centaines de supporters de l'OL ne peuvent pas accéder aux tribunes à quelques minutes du coup d'envoi du match. Plusieurs portes sont fermées, comme ici la porte M, et la colère monte » publie par exemple Rémi Liogier, ancien journaliste du Progrès, sur X. Le compte du site Olympique et Lyonnais confirme les difficultés d’accès. « Quelle galère cette application… C’est inacceptable. Dans un tel stade, tu ne peux pas gérer de la sorte » pestent nos confrères. Espérons que tout le monde pourra tout de même gagner sa place sans heurts et dans les temps pour ne pas rater le début de ce passionnant match entre l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais qui se profile.

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