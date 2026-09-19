OL-Rennes : Accès bloqué au Groupama Stadium, la colère monte

On a dit pas les mères !
Ils sont capables d'arrêter le match à nouveau à cause de ton commentaire 😅
Le monde est gay
Entraîneur surcôté...
cet apres midi les supporters strasbourgeois ont isulté tout le long du match Rosenior ( Rosenior nique ta mère) en toute impunité. La certitude c'est que si Rennes menait le délégué ne serait pas intervenu
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|5
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|5
|3
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|5
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|4
|1
|0
|3
|6
|6
|0
|3
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
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C'est inacceptable ... Dans un tel stade, tu ne peux pas gérer de la sorte #OLSRFC