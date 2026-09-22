La résurrection de Moumbagna, il va sortir l'OM de la crise

La résurrection de Moumbagna, il va sortir l'OM de la crise

OM22 sept. , 14:00
parCorentin Facy
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De retour à l’OM cet été après un prêt à Cremonese, Faris Moumbagna n’est pas un titulaire aux yeux de Bruno Genesio. L’attaquant camerounais jouit pourtant d’une belle cote de sympathie auprès des supporters.
Cette saison, Bruno Genesio doit composer avec un effectif très limité à l’Olympique de Marseille. L’entraîneur olympien n’a pas pu recruter le moindre joueur cet été, et les seuls nouveaux visages sont finalement les retours de prêt. Parmi eux, Amine Harit joue un rôle majeur cette saison avec cinq titularisations en cinq matchs en Ligue 1. Neal Maupay, titulaire face au PSG et qui a raté deux grosses occasions, est aussi amené à avoir un temps de jeu important. Ce n’est pas le cas -pour l’instant- de Faris Moumbagna.
L’attaquant camerounais se contente de courtes entrées en jeu, comme lors du dernier match contre le Paris Saint-Germain. Néanmoins, en l’espace de dix minutes, l’ancien buteur de Cremonese s’est mis en évidence en récupérant un bon ballon et en adressant un superbe centre pour Nayef Aguerd, tout proche d’égaliser dans le temps additionnel. Une action qui laisse des regrets à l’OM. Du côté des supporters, la cote de Faris Moumbagna est assez élevée au point que certains le réclament dans le onze de départ de Bruno Genesio à la place de Neal Maupay afin d’épauler Gouiri, Harit et Paixao.
« Et si c'était Moumbagna le plus malheureux dans cette histoire ? Parce que son pressing et son centre méritent de la lumière » souligne par exemple Romain Canuti, journaliste au Phocéen. « La façon dont Moumbagna est décrit dans les médias, je sais pas si c’est à cause de son nom de famille ou de son physique mais il a droit de plus jouer dans cet OM », « Je reste sur mes positions. Faris Moumbagna n’est pas un mauvais joueur de football », « Est-ce que Faris Moumbagna est si nul que ça qu'il ne mérite qu'un rôle de remplaçant de Maupay ? » ou encore « Il est moins bon techniquement mais je mettrais bien Moumbagna, il marquait quand il est arrivé, plus que Maupay » peut-on lire sur X de la part des observateurs assidus de l’Olympique de Marseille.

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Bruno Genesio a trois semaines de trêve internationale devant lui pour réfléchir à la meilleure formule offensive pour son prochain match de Ligue 1, un déplacement sur la pelouse de Troyes. Une occasion peut-être pour Faris Moumbagna de faire ses preuves auprès de son entraîneur et de se faire une place dans le onze de départ de l’OM version 2026-2027.
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Derniers commentaires

L'OL lourdement sanctionné, la peur est énorme

A force , je me demande qui sont ces clowns qui prennent de telles décisions. Une banderole que personne n'a vu au stade (moi le premier) fait depuis plusieurs jours le tour des réseaux sociaux. Grace à vous , et la pub que vous en faite , vous tuez la ligue 1 Soyez plus intelligents , c'est pas possible.

Le Real Madrid menace de quitter la Liga

parce que tu aimes pas les 2 clubs mais tout les club chouine a juste titre d'ailleurs tellement les erreurs son enormes lille qui chouine ya peu pas a juste titre en plus eux

Le Real Madrid menace de quitter la Liga

tout le monde le voit je les posté au moins 5 fois mais cherche pas tu prouves que tu as tort mdr

L'OL lourdement sanctionné, la peur est énorme

La LFP, le tueur de clubs, n'a pas fini de faire chier le monde... et surtout les clubs qu'il ne peut pas piffrer. On se souviendra du gros tas de merde qui a arrêté le match alors que l'OL menait 2 à 0 face à Rennes (le seum devait sans doute le dévorer de l'intérieur en voyant l'OL aussi bon sur le terrain). Un gros cul qui a voulu montrer sa petite gueule à la télé pour pouvoir se faire connaître. Un "Larcher" qui doit se goinfrer de toute la merde qu'il peut créer. Dailleurs... Il y a le même à la tête de la LFP.

Le Real Madrid menace de quitter la Liga

Dit le mec supporters de 2 clubs de chialeuses, le barcé ET l'OL!! Trop fort!!

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