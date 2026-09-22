La résurrection de Moumbagna, il va sortir l'OM de la crise

De retour à l’OM cet été après un prêt à Cremonese, Faris Moumbagna n’est pas un titulaire aux yeux de Bruno Genesio. L’attaquant camerounais jouit pourtant d’une belle cote de sympathie auprès des supporters.

Cette saison, Bruno Genesio doit composer avec un effectif très limité à l’Olympique de Marseille. L’entraîneur olympien n’a pas pu recruter le moindre joueur cet été, et les seuls nouveaux visages sont finalement les retours de prêt. Parmi eux, Amine Harit joue un rôle majeur cette saison avec cinq titularisations en cinq matchs en Ligue 1 . Neal Maupay, titulaire face au PSG et qui a raté deux grosses occasions, est aussi amené à avoir un temps de jeu important. Ce n’est pas le cas -pour l’instant- de Faris Moumbagna.

L’attaquant camerounais se contente de courtes entrées en jeu, comme lors du dernier match contre le Paris Saint-Germain. Néanmoins, en l’espace de dix minutes, l’ancien buteur de Cremonese s’est mis en évidence en récupérant un bon ballon et en adressant un superbe centre pour Nayef Aguerd, tout proche d’égaliser dans le temps additionnel. Une action qui laisse des regrets à l’OM. Du côté des supporters, la cote de Faris Moumbagna est assez élevée au point que certains le réclament dans le onze de départ de Bruno Genesio à la place de Neal Maupay afin d’épauler Gouiri, Harit et Paixao.

« Et si c'était Moumbagna le plus malheureux dans cette histoire ? Parce que son pressing et son centre méritent de la lumière » souligne par exemple Romain Canuti, journaliste au Phocéen. « La façon dont Moumbagna est décrit dans les médias, je sais pas si c’est à cause de son nom de famille ou de son physique mais il a droit de plus jouer dans cet OM », « Je reste sur mes positions. Faris Moumbagna n’est pas un mauvais joueur de football », « Est-ce que Faris Moumbagna est si nul que ça qu'il ne mérite qu'un rôle de remplaçant de Maupay ? » ou encore « Il est moins bon techniquement mais je mettrais bien Moumbagna, il marquait quand il est arrivé, plus que Maupay » peut-on lire sur X de la part des observateurs assidus de l’Olympique de Marseille.

Bruno Genesio a trois semaines de trêve internationale devant lui pour réfléchir à la meilleure formule offensive pour son prochain match de Ligue 1, un déplacement sur la pelouse de Troyes. Une occasion peut-être pour Faris Moumbagna de faire ses preuves auprès de son entraîneur et de se faire une place dans le onze de départ de l’OM version 2026-2027.