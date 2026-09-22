La résurrection de Moumbagna, il va sortir l'OM de la crise

A force , je me demande qui sont ces clowns qui prennent de telles décisions. Une banderole que personne n'a vu au stade (moi le premier) fait depuis plusieurs jours le tour des réseaux sociaux. Grace à vous , et la pub que vous en faite , vous tuez la ligue 1 Soyez plus intelligents , c'est pas possible.
parce que tu aimes pas les 2 clubs mais tout les club chouine a juste titre d'ailleurs tellement les erreurs son enormes lille qui chouine ya peu pas a juste titre en plus eux
tout le monde le voit je les posté au moins 5 fois mais cherche pas tu prouves que tu as tort mdr
La LFP, le tueur de clubs, n'a pas fini de faire chier le monde... et surtout les clubs qu'il ne peut pas piffrer. On se souviendra du gros tas de merde qui a arrêté le match alors que l'OL menait 2 à 0 face à Rennes (le seum devait sans doute le dévorer de l'intérieur en voyant l'OL aussi bon sur le terrain). Un gros cul qui a voulu montrer sa petite gueule à la télé pour pouvoir se faire connaître. Un "Larcher" qui doit se goinfrer de toute la merde qu'il peut créer. Dailleurs... Il y a le même à la tête de la LFP.
Dit le mec supporters de 2 clubs de chialeuses, le barcé ET l'OL!! Trop fort!!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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La folie que ça aurait été si Nayef marque ce but... regrets de malade. 🎥 @Carmela13family