PSG : Mika Godts averti, Luis Enrique est très déçu
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PSG : Mika Godts averti, Luis Enrique est très déçu

PSG22 sept. , 12:20
parHadrien Rivayrand
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Le PSG a fait venir Mika Godts en provenance de l'Ajax cet été lors du mercato. Le Belge a pour le moment du mal à faire son trou dans la capitale.
Le Paris Saint-Germain a connu quelques changements importants cet été. Bradley Barcola est notamment parti du côté de Liverpool. L'international français a été remplacé par Mika Godts. L'ancien crack de l'Ajax a une belle carte à jouer dans la capitale. Mais s'intégrer dans un collectif de cette envergure et assimiler les idées de jeu de Luis Enrique n'a rien d'évident sur le papier. Le Belge se contente pour l'instant de quelques bouts de match. Pas vraiment simple pour prendre confiance et bousculer la hiérarchie. Et apparemment, Khvicha Kvaratskhelia en est bien conscient, alors que le Géorgien traverse actuellement un trou d'air avec les champions d'Europe.

Godts invité à se réveiller pour bousculer Kvaratskhelia

Ces dernières heures, L'Équipe indique en effet que l'ancien joueur du Napoli est très loin d'être bousculé par les performances de Godts. Luis Enrique souhaite pourtant une vraie concurrence sur l'aile gauche depuis le départ de Barcola, mais n'est pas vraiment satisfait de la situation pour le moment. Le Belge est jugé trop discret, ce qui ne permet pas à Kvaratskhelia de se remettre en question et de retrouver rapidement son meilleur niveau.

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À noter que le natif de Tirlemont n'est pas le seul concerné parmi les récentes recrues du Paris Saint-Germain. C'est également le cas de Lucas Digne ou encore de Maghnes Akliouche. Seul Ferran Torres crève l'écran et ravit le staff de Luis Enrique pour le moment. Le PSG sera encore patient avec les nouveaux arrivants, qui auront pour mission d'arriver au meilleur de leur forme lorsque les matchs les plus importants arriveront pour les pensionnaires du Parc des Princes. Et le rythme va considérablement s'accélérer au retour de la trêve internationale, notamment en Ligue des champions.
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tout le monde le voit je les posté au moins 5 fois mais cherche pas tu prouves que tu as tort mdr

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La LFP, le tueur de clubs, n'a pas fini de faire chier le monde... et surtout les clubs qu'ils ne peux pas piffrer. On se souviendra du gros tas de merde qui a arrêté le match alors que l'OL menait 2 à 0 face à Rennes. Un gros cul qui a voulu montrer sa petite gueule à la télé pour pouvoir se faire connaître.

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Dit le mec supporters de 2 clubs de chialeuses, le barcé ET l'OL!! Trop fort!!

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