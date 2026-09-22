L'OM traverse une crise profonde et beaucoup s'inquiètent pour son avenir. Frank McCourt est invité à partir, même si la vente du club n'est pas pour demain.

L' Olympique de Marseille doit faire face à une situation financière dramatique. Le club a notamment dû vendre la plupart de ses meilleurs éléments cet été lors du mercato . Pour ne rien arranger, la direction phocéenne n'a pas pu se renforcer. De quoi agacer Bruno Genesio, mais surtout porter préjudice aux résultats sportifs de l'OM en ce début de saison. Les pensionnaires du Stade Vélodrome sont actuellement relégables... Beaucoup, à Marseille, exigent désormais que Frank McCourt passe la main et accepte enfin de vendre le club. Mais ce n'est pas si simple, et ce n'est pas Nabil Djellit qui dira le contraire.

Une vente de l'OM, ce n'est pas pour demain

Sur le plateau de Thomas Parle Foot, le journaliste a en effet donné son avis sur ce sujet épineux : « L'OM vendu à l'Arabie saoudite dans les cinq ans ? Rationnellement, ce serait possible. Les Saoudiens ont les moyens de racheter l'OM, mais est-ce qu'ils en ont envie ? Je n'ai pas d'entrées au palais. Certains en ont eu apparemment... Je n'en fais pas partie. En fait, racheter l'OM, ce n'est pas que racheter l'OM. Il faut racheter l'OM avec un environnement et le prendre en compte. Et ça refroidit du monde parfois. »

Ce n'est donc pas demain la veille que l'Olympique de Marseille sera sous pavillon saoudien, d'après Nabil Djellit. La passion des fans et de la ville peut parfois constituer un frein pour les investisseurs intéressés. Le contexte est en effet bien particulier à l'OM. Mais une chose semble désormais certaine : McCourt devra prendre une décision forte pour l'avenir de l'institution phocéenne, sous peine de connaître un cataclysme en fin de saison.