Vente OM : L'Arabie Saoudite dit non à cause des supporters
Frank McCourt

Vente OM : L'Arabie Saoudite dit non à cause des supporters

OM22 sept. , 12:00
parHadrien Rivayrand
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L'OM traverse une crise profonde et beaucoup s'inquiètent pour son avenir. Frank McCourt est invité à partir, même si la vente du club n'est pas pour demain.
L'Olympique de Marseille doit faire face à une situation financière dramatique. Le club a notamment dû vendre la plupart de ses meilleurs éléments cet été lors du mercato. Pour ne rien arranger, la direction phocéenne n'a pas pu se renforcer. De quoi agacer Bruno Genesio, mais surtout porter préjudice aux résultats sportifs de l'OM en ce début de saison. Les pensionnaires du Stade Vélodrome sont actuellement relégables... Beaucoup, à Marseille, exigent désormais que Frank McCourt passe la main et accepte enfin de vendre le club. Mais ce n'est pas si simple, et ce n'est pas Nabil Djellit qui dira le contraire.

Une vente de l'OM, ce n'est pas pour demain

Sur le plateau de Thomas Parle Foot, le journaliste a en effet donné son avis sur ce sujet épineux : « L'OM vendu à l'Arabie saoudite dans les cinq ans ? Rationnellement, ce serait possible. Les Saoudiens ont les moyens de racheter l'OM, mais est-ce qu'ils en ont envie ? Je n'ai pas d'entrées au palais. Certains en ont eu apparemment... Je n'en fais pas partie. En fait, racheter l'OM, ce n'est pas que racheter l'OM. Il faut racheter l'OM avec un environnement et le prendre en compte. Et ça refroidit du monde parfois. »

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Ce n'est donc pas demain la veille que l'Olympique de Marseille sera sous pavillon saoudien, d'après Nabil Djellit. La passion des fans et de la ville peut parfois constituer un frein pour les investisseurs intéressés. Le contexte est en effet bien particulier à l'OM. Mais une chose semble désormais certaine : McCourt devra prendre une décision forte pour l'avenir de l'institution phocéenne, sous peine de connaître un cataclysme en fin de saison.
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Derniers commentaires

L'OL lourdement sanctionné, la peur est énorme

A force , je me demande qui sont ces clowns qui prennent de telles décisions. Une banderole que personne n'a vu au stade (moi le premier) fait depuis plusieurs jours le tour des réseaux sociaux. Grace à vous , et la pub que vous en faite , vous tuez la ligue 1 Soyez plus intelligents , c'est pas possible.

Le Real Madrid menace de quitter la Liga

parce que tu aimes pas les 2 clubs mais tout les club chouine a juste titre d'ailleurs tellement les erreurs son enormes lille qui chouine ya peu pas a juste titre en plus eux

Le Real Madrid menace de quitter la Liga

tout le monde le voit je les posté au moins 5 fois mais cherche pas tu prouves que tu as tort mdr

L'OL lourdement sanctionné, la peur est énorme

La LFP, le tueur de clubs, n'a pas fini de faire chier le monde... et surtout les clubs qu'il ne peut pas piffrer. On se souviendra du gros tas de merde qui a arrêté le match alors que l'OL menait 2 à 0 face à Rennes (le seum devait sans doute le dévorer de l'intérieur en voyant l'OL aussi bon sur le terrain). Un gros cul qui a voulu montrer sa petite gueule à la télé pour pouvoir se faire connaître. Un "Larcher" qui doit se goinfrer de toute la merde qu'il peut créer. Dailleurs... Il y a le même à la tête de la LFP.

Le Real Madrid menace de quitter la Liga

Dit le mec supporters de 2 clubs de chialeuses, le barcé ET l'OL!! Trop fort!!

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