Et encore une recrue à l'OL, c'est une surprise

OL22 janv. , 8:40
parGuillaume Conte
L'OL n'en a pas fini avec son mercato après les signatures d'Endrick et de Noah Nartey. Une recrue est ciblée, mais pas au poste attendu.
Deux recrues, c’est déjà un mercato que les supporters de l’Olympique Lyonnais n’osaient pas espérer. Surtout qu’à ce moment du mois de janvier, à 10 jours de la fin du mercato, il n’y a eu aucun départ majeur d’enregistré. Résultat, l’OL est clairement bien plus compétitif qu’au mois de septembre, et la série victorieuse donne même des idées. Sans aller aussi loin que Pavel Sulc qui évoque même un possible titre, les Lyonnais se prennent à avoir des ambitions du podium avec ces renforts en attaque et au milieu.

L'OL change ses plans pour sa dernière recrue

Paulo Fonseca se veut même gourmand et rêve d’un attaquant de surface capable de peser sur les défenses, et d’être complémentaire avec Endrick. « Nous n’avons pas tant de solutions. Nous travaillons pour faire venir encore un joueur », a assuré l’entraineur portugais. Selon les informations du média Olympique Et Lyonnais, qui suit l’équipe rhodanienne en Suisse cette semaine, le fameux attaquant pourrait bien être oublié, afin de se concentrer sur un renfort défensif.
En effet, l’OL ne pourra pas prendre un attaquant et un défenseur, sous peine de voir la DNCG sortir les gros yeux. Le profil de Noham Kamara plait beaucoup aux dirigeants lyonnais, et les discussions avec le PSG se poursuivent dans le but de faire venir cet espoir du centre de formation parisien, à qui Luis Enrique ne fait pas confiance pour avoir une place dans l’effectif professionnel. Un défenseur central pour l’avenir donc, et qui soulagerait ce poste. A Berne ce jeudi soir, l’OL ne présente que quatre défenseurs de métier, ce qui fait juste pour ce niveau de compétition même si Moussa Niakhaté va bien revenir un jour du Sénégal où il fête son titre de champion d’Afrique.
La recherche se poursuit donc pour l’OL, qui n’a pas dit son dernier mot en ce qui concerne son recrutement afin de s’offrir la meilleure deuxième partie de saison possible.

