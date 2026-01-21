ol john textor vire de partout il est ecoeure iconsport 265299 0156 398513
John Textor

OL : 90 ME à rembourser, Textor risque gros

OL21 janv. , 19:40
parEric Bethsy
4
Accusé de ne pas avoir tenu ses engagements pris au moment du rachat de l’Olympique Lyonnais, John Textor risque d’être condamné à rembourser 90 millions d’euros à l’actionnaire minoritaire Iconic. L’Américain n’a pas obtenu gain de cause suite à son appel.
La situation de John Textor ne s’améliore pas, bien au contraire. Ce mercredi, l’ancien président de l’Olympique Lyonnais n’a pas obtenu gain de cause dans son litige contre le fonds Iconic. Le conflit était apparu en 2022 suite au rachat du club rhodanien. En échange des 75 millions de dollars investis par Iconic, l’Américain avait notamment garanti une entrée rapide à la Bourse de New York. Une introduction qui n’est jamais apparue. L’actionnaire minoritaire réclame donc le rachat de ses parts, plus 11 % d'intérêts annuels, soit un total de 93,6 millions de dollars.
De son côté, John Textor refuse de payer et assure qu’Iconic a mal exécuté le contrat. Malheureusement pour lui, la Cour commerciale britannique avait rejeté sa défense dans une audience préliminaire en octobre dernier. Et suite à son appel, le tribunal britannique ne s’est pas prononcé en sa faveur ce mercredi. C’est donc la Cour commerciale britannique qui s’occupera de cette affaire avec un réel risque pour l’homme d’affaires de devoir rembourser la somme réclamée. Autant dire que ce coup dur fragiliserait encore un peu plus Eagle Football, la structure qui possède l’Olympique Lyonnais, Botafogo et Molenbeek.
4
Articles Recommandés
ICONSPORT_282770_0005
OL

L'OL sans défense à Berne, Fonseca a réponse à tout

ICONSPORT_281116_0070
PSG

Le PSG et Leipzig prennent rendez-vous pour Diomandé

ICONSPORT_271557_0050
Liga

Rashford offert au Barça, Man United est dégoûté

ICONSPORT_282770_0177
OL

OL : Ce transfert à 7 ME est un miracle pour Lyon

Fil Info

21 janv. , 22:30
L'OL sans défense à Berne, Fonseca a réponse à tout
21 janv. , 22:00
Le PSG et Leipzig prennent rendez-vous pour Diomandé
21 janv. , 21:30
Rashford offert au Barça, Man United est dégoûté
21 janv. , 21:00
OL : Ce transfert à 7 ME est un miracle pour Lyon
21 janv. , 20:40
LdC : Programme TV et résultats de la 7e journée
21 janv. , 20:30
PSG : Luis Enrique lâche officiellement Chevalier
21 janv. , 20:24
L1 : La commission de discipline clémente avec Del Castillo
21 janv. , 20:00
OM : De Zerbi veut trois stars, il lâche les noms
21 janv. , 19:56
OM - Liverpool : les compos (21h sur Canal+)

Derniers commentaires

OM - Liverpool : les compos (21h sur Canal+)

Oui en face c'est pas bayeux et Angers

OM - Liverpool : les compos (21h sur Canal+)

Sur le banc y a toujours aubam , paixao rien est fini

OM - Liverpool : les compos (21h sur Canal+)

Liverpool ils vont mal en championnat mais en LDC tout va bien

OM - Liverpool : les compos (21h sur Canal+)

Un mec couché ! Pour faire dodo

OM - Liverpool : les compos (21h sur Canal+)

En une mi-temps tt est possible mais quand je pense à ceux qui disait qu'angers était un bon échauffement avant Liverpool, yen a qui doute de rien

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

Loading