OL : 90 ME à rembourser, Textor risque gros

Accusé de ne pas avoir tenu ses engagements pris au moment du rachat de l’Olympique Lyonnais, John Textor risque d’être condamné à rembourser 90 millions d’euros à l’actionnaire minoritaire Iconic. L’Américain n’a pas obtenu gain de cause suite à son appel.

La situation de John Textor ne s’améliore pas, bien au contraire. Ce mercredi, l’ancien président de l’Olympique Lyonnais n’a pas obtenu gain de cause dans son litige contre le fonds Iconic. Le conflit était apparu en 2022 suite au rachat du club rhodanien. En échange des 75 millions de dollars investis par Iconic, l’Américain avait notamment garanti une entrée rapide à la Bourse de New York. Une introduction qui n’est jamais apparue. L’actionnaire minoritaire réclame donc le rachat de ses parts, plus 11 % d'intérêts annuels, soit un total de 93,6 millions de dollars.

De son côté, John Textor refuse de payer et assure qu’Iconic a mal exécuté le contrat. Malheureusement pour lui, la Cour commerciale britannique avait rejeté sa défense dans une audience préliminaire en octobre dernier. Et suite à son appel, le tribunal britannique ne s’est pas prononcé en sa faveur ce mercredi. C’est donc la Cour commerciale britannique qui s’occupera de cette affaire avec un réel risque pour l’homme d’affaires de devoir rembourser la somme réclamée. Autant dire que ce coup dur fragiliserait encore un peu plus Eagle Football, la structure qui possède l’Olympique Lyonnais, Botafogo et Molenbeek.