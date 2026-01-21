Sacha Boey ne viendra pas, l’OL a trouvé mieux

En manque de solutions en défense, l’Olympique Lyonnais ne recrutera pas le Français Sacha Boey. Le latéral droit du Bayern Munich ne fait pas partie des cibles du club rhodanien, plutôt en discussions avec le Paris Saint-Germain pour le prêt du jeune Noham Kamara.

Après l’attaquant brésilien Endrick et le milieu Noah Nartey, arrivé lundi en provenance de Brondby, l’Olympique Lyonnais va tenter d’accueillir une troisième recrue. Ce nouveau renfort concernerait l’arrière-garde où l’entraîneur Paulo Fonseca manque de solutions malgré le retour imminent du Sénégalais Moussa Niakhaté après son sacre à la CAN. Une fois de plus, la piste menant à Sacha Boey (25 ans) a refait surface durant ce mercato hivernal.

La presse allemande évoque un intérêt du club rhodanien pour le latéral droit actuellement à l’écart au Bayern Munich. Seulement titularisé à six reprises cette saison toutes compétitions confondues, le Français n’a plus joué depuis le 1er novembre. L’ancien joueur du Stade Rennais aurait agacé son entraîneur Vincent Kompany en mettant trop de temps à se préparer pour entrer en jeu. Une opportunité à saisir pour ses courtisans, mais pas pour l’Olympique Lyonnais. Contrairement à ce qui était annoncé, l’actuel quatrième de Ligue 1 ne s’intéresse pas à Sacha Boey, corrige le journaliste Hugo Guillemet. Le gros salaire du Bavarois y est peut-être pour quelque chose.

En tout cas, le journaliste de L'Equipe confirme que la direction a bien ciblé Noham Kamara (18 ans). Début janvier, L’Equipe révélait des discussions entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain en vue d’un prêt avec option d’achat. Le défenseur central capable d’évoluer au poste de latéral droit n’a sans doute aucun avenir dans la capitale, lui qui n’a pas les faveurs de Luis Enrique. Cette saison, le Titi a dû se contenter d’une entrée en jeu contre les amateurs de Fontenay (4-0) en Coupe de France. Autant dire que les Parisiens ne compliqueront pas la tâche des Gones, qui doivent néanmoins se méfier de Strasbourg sur ce dossier.