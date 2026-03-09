Nantes : Changement d'entraineur, quatre premiers noms sortent

Au bord du précipice et pratiquement condamné à la descente en Ligue 2, le FC Nantes va tenter un dernier électrochoc en évinçant Ahmed Kantari de son poste d’entraîneur. Mais pour mettre qui à sa place ?

« devrait être acté dès que les dirigeants auront trouvé son remplaçant ». Souvent comparé à Raymond Domenech pour le poste de pire entraîneur de l’histoire du FC Nantes , Ahmed Kantari est plus en danger que jamais chez les Canaris. En poste depuis près de trois mois, l’ancien adjoint d’Antoine Kombouaré n’a remporté que deux matchs, pour huit défaites… Autant dire que son bilan à la tête du FCN est tout simplement catastrophique. Et pourtant, il est toujours en poste. Mais plus pour très longtemps, puisqu’après la nouvelle désillusion à domicile face à Angers samedi (0-1), le coach de 40 ans est clairement sur la sellette ! D’après les informations de Ouest-France , le départ de Kantari

Stéphane Ziani, la solution interne ?

Sauf que c’est là que le bât blesse, peu d’entraîneurs veulent venir à Nantes dans le bourbier actuel, entre une avant-dernière place en championnat, la fronde des supporters et la gestion calamiteuse de la famille Kita… Les éventuels prétendants sont donc peu nombreux, mais ils existent quand même. Un homme est déjà au club, il s’agit de Stéphane Ziani. Prolongé de deux saisons il y a quelques jours, l’entraîneur de l’équipe réserve, première de son groupe en N3, avait refusé le poste de directeur sportif en décembre dernier. Par contre, le coach de 54 ans, qui dispose du diplôme pour entraîner en L1, serait favorable à récupérer le banc de touche de l’équipe première de son club de cœur. Il « plaît à Waldemar Kita mais pas à… Franck ».

Dupraz, Laurey ou Der Zakarian en pompier de service ?

Si Ziani ne parvenait pas à créer de consensus entre le père et le fils Kita, d’autres candidats sont évoqués par la presse locale. Parmi eux, Pascal Dupraz, Thierry Laurey ou Michel Der Zakarian, tous libres, sont prêts à faire le pompier de service pour tenter l’exploit de sauver le FCN. Ce qui sera loin d’être simple, sachant que Nantes a deux points de retard sur le barragiste, Auxerre, et sept longueurs sur Nice, le premier non-relégable. Quoi qu’il en soit, la direction du FCN prospecte de tous les côtés pour trouver un remplaçant à Kantari, qui n’aura donc sûrement pas la chance de diriger le FCN le 22 mars prochain contre Strasbourg, sachant que Nantes ne jouera pas la semaine prochaine à cause du report du match face au PSG. Raison de plus pour la famille Kita d’appuyer sur le bouton éjectable du coach tant qu’il est encore temps.