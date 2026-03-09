Kantari - entraîneu du FC Nantes
Ahmed Kantari - Nantes

Nantes : Changement d'entraineur, quatre premiers noms sortent

FC Nantes09 mars , 9:00
parAlexis Rose
1
Au bord du précipice et pratiquement condamné à la descente en Ligue 2, le FC Nantes va tenter un dernier électrochoc en évinçant Ahmed Kantari de son poste d’entraîneur. Mais pour mettre qui à sa place ?
Souvent comparé à Raymond Domenech pour le poste de pire entraîneur de l’histoire du FC Nantes, Ahmed Kantari est plus en danger que jamais chez les Canaris. En poste depuis près de trois mois, l’ancien adjoint d’Antoine Kombouaré n’a remporté que deux matchs, pour huit défaites… Autant dire que son bilan à la tête du FCN est tout simplement catastrophique. Et pourtant, il est toujours en poste. Mais plus pour très longtemps, puisqu’après la nouvelle désillusion à domicile face à Angers samedi (0-1), le coach de 40 ans est clairement sur la sellette ! D’après les informations de Ouest-France, le départ de Kantari « devrait être acté dès que les dirigeants auront trouvé son remplaçant ».

Stéphane Ziani, la solution interne ?

Lire aussi

Nantes : Kantari repouse la question qui fâcheNantes : Kantari repouse la question qui fâche
Nantes : Kantari viré en cas de défaite contre AngersNantes : Kantari viré en cas de défaite contre Angers
Sauf que c’est là que le bât blesse, peu d’entraîneurs veulent venir à Nantes dans le bourbier actuel, entre une avant-dernière place en championnat, la fronde des supporters et la gestion calamiteuse de la famille Kita… Les éventuels prétendants sont donc peu nombreux, mais ils existent quand même. Un homme est déjà au club, il s’agit de Stéphane Ziani. Prolongé de deux saisons il y a quelques jours, l’entraîneur de l’équipe réserve, première de son groupe en N3, avait refusé le poste de directeur sportif en décembre dernier. Par contre, le coach de 54 ans, qui dispose du diplôme pour entraîner en L1, serait favorable à récupérer le banc de touche de l’équipe première de son club de cœur. Il « plaît à Waldemar Kita mais pas à… Franck ».

Dupraz, Laurey ou Der Zakarian en pompier de service ?

Si Ziani ne parvenait pas à créer de consensus entre le père et le fils Kita, d’autres candidats sont évoqués par la presse locale. Parmi eux, Pascal Dupraz, Thierry Laurey ou Michel Der Zakarian, tous libres, sont prêts à faire le pompier de service pour tenter l’exploit de sauver le FCN. Ce qui sera loin d’être simple, sachant que Nantes a deux points de retard sur le barragiste, Auxerre, et sept longueurs sur Nice, le premier non-relégable. Quoi qu’il en soit, la direction du FCN prospecte de tous les côtés pour trouver un remplaçant à Kantari, qui n’aura donc sûrement pas la chance de diriger le FCN le 22 mars prochain contre Strasbourg, sachant que Nantes ne jouera pas la semaine prochaine à cause du report du match face au PSG. Raison de plus pour la famille Kita d’appuyer sur le bouton éjectable du coach tant qu’il est encore temps.
1
Articles Recommandés
Florian Thauvin, patron du RC Lens
Lens

L1 : Lens-PSG, il annonce une vraie finale pour le titre !

Thauvin ICONSPORT_361341_0415
Ligue 1

L1 : Lens et Paixao en force dans l'équipe type

Ivan Gazidis, patron de l'ASSE
ASSE

L'ASSE gagne, Gazidis se prend un missile

Fil Info

09 mars , 10:00
L1 : Lens-PSG, il annonce une vraie finale pour le titre !
09 mars , 9:40
L1 : Lens et Paixao en force dans l'équipe type
09 mars , 9:20
L'ASSE gagne, Gazidis se prend un missile
09 mars , 8:40
L'OM lâche 15ME pour garder Pavard
09 mars , 8:20
Bernardo Silva pour zéro euro, le PSG fonce
09 mars , 8:00
OL : Endrick sifflé, il déraille totalement
09 mars , 7:00
TV : PSG - Chelsea, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
08 mars , 22:58
OL-PFC, le pénalty qui enflamme le dimanche soir

Derniers commentaires

OL-PFC, le pénalty qui enflamme le dimanche soir

ben oui ya main, mais c'est pas parce qu'il ne l'ont pas sifflé qu'il ne faut pas sifflé les autres main cqfd

Ça enrage à l’OL, Fonseca offre le podium à l’OM

@Reds13 Fofana prévu de revenir en janvier ???? Je ne sais pas d'ou tu sors cette info, mais chez moi, blessé fin octobre, il en avait pr 4 mois,, ce qui fait fin février et pour un retour mi mars... Il est dans les temps.

OL-PFC, le pénalty qui enflamme le dimanche soir

mec c'est physique ca touche c'est forcement devier cqfd et qu'il la voit ou pas je voit pas la diff une main c'est une main que tu la vois arriver ou pas mais c'est bizarre de commenter un penalty de lyon alors que vous commenter aucune decision des autres clubs et pour ta gouverne sur une vue de coté on voit bien que le ballon est devier que la main l'empeche de monter bref tfacon ya eu penalty et c'est pas lyon qui la sifflé on vous entends pas quand lyon se fait voler l'hypocrisie comme d'hab le pire c'est que si la meme main est sifflé pour marseille ben tu dirais penalty mdt hypocrite aller bisous

OL-PFC, le pénalty qui enflamme le dimanche soir

Au moins Fonseca n’est pas entré dans une colère froide.....

OL-PFC, le pénalty qui enflamme le dimanche soir

La seule différence c’est que là ils ont montré les images

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading