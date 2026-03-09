Florian Thauvin, patron du RC Lens
Florian Thauvin sous le maillot du RC Lens

L1 : Lens-PSG, il annonce une vraie finale pour le titre !

Lens09 mars , 10:00
parClaude Dautel
Le RC Lens est revenu à un point du PSG et désormais ils sont nombreux ceux qui pensent que les Sang et Or peuvent réussir l'exploit de décrocher le titre de Champion de France. Un champion du monde 2018 en fait partie.
Le 11 avril prochain, Lens recevra le Paris Saint-Germain au stade Bollaert et il semble de plus en plus évident que ce match aura une importance décisive dans la course au titre. En tombant à domicile à Monaco, le PSG a permis à Lens de revenir à une seule longueur, l'équipe de Pierre Sage réussissant une masterclass face à Metz. Les Nordistes sont actuellement dans une forme resplendissante et pratiquent un football qui régale les amateurs de ballon rond. Alors à un mois du choc entre les deux premiers du classement, Samuel Umtiti pense que finalement Lens est tout à fait capable de renverser le Paris Saint-Germain et de signer un retentissant exploit en devenant Champion de France.

Lens-PSG pour le sacre lensois ?

Le champion du monde 2018, qui a tristement fini sa carrière au LOSC, l'ennemi juré du RC Lens, les Sang et Or sont presque les favoris pour remporter le titre sous le nez du PSG. « Lens est une équipe tellement sereine, défensivement et offensivement elle me plait. Ils vont tout droit dans un duel avec Paris. Sincèrement, je pense que la confrontation contre le PSG va être décisive. Attention quand même car Paris semblait avoir la ligne droite pour gagner le Championnat, mais là ils font des erreurs et je me dis qu’on peut avoir un autre champion de France que le PSG cette année. Si Paris continue à jouer comme cela, et si Lens garde cette sérénité à chaque match, on y va tout droit », annonce Samuel Umtiti. A ses côtés dans l'After, Daniel Riolo n'est pas loin de penser la même chose.
Ligue 1 #2
V
N
N
D
V
Ligue 1
Ligue 1
Matchs25
V
Victoire18
M
Match nul2
D
Défaite5
Buts Marqués48
Buts Encaissés21

Matchs Récents

08 mars 2026 à 15:00
Ligue 1
LensLens
3
0
Match terminé
MetzMetz
05 mars 2026 à 21:10
Coupe de France
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
2
2
Match terminé
LensLens

Meilleurs Joueurs

W. Saïd
22.

W. Saïd

FranceFrance Âge 30 Attaquant
Matchs23
Buts10
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
O. Édouard
11.

O. Édouard

French GuianaFrench Guiana Âge 28 Attaquant
Matchs21
Buts9
Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

