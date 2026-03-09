L1 : Lens-PSG, il annonce une vraie finale pour le titre !

Le RC Lens est revenu à un point du PSG et désormais ils sont nombreux ceux qui pensent que les Sang et Or peuvent réussir l'exploit de décrocher le titre de Champion de France. Un champion du monde 2018 en fait partie.

Le 11 avril prochain, Lens recevra le Paris Saint-Germain au stade Bollaert et il semble de plus en plus évident que ce match aura une importance décisive dans la course au titre. En tombant à domicile à Monaco, le PSG a permis à Lens de revenir à une seule longueur, l'équipe de Pierre Sage réussissant une masterclass face à Metz. Les Nordistes sont actuellement dans une forme resplendissante et pratiquent un football qui régale les amateurs de ballon rond. Alors à un mois du choc entre les deux premiers du classement, Samuel Umtiti pense que finalement Lens est tout à fait capable de renverser le Paris Saint-Germain et de signer un retentissant exploit en devenant Champion de France.

Lens-PSG pour le sacre lensois ?

Le champion du monde 2018, qui a tristement fini sa carrière au LOSC, l'ennemi juré du RC Lens, les Sang et Or sont presque les favoris pour remporter le titre sous le nez du PSG. « Lens est une équipe tellement sereine, défensivement et offensivement elle me plait. Ils vont tout droit dans un duel avec Paris. Sincèrement, je pense que la confrontation contre le PSG va être décisive. Attention quand même car Paris semblait avoir la ligne droite pour gagner le Championnat, mais là ils font des erreurs et je me dis qu’on peut avoir un autre champion de France que le PSG cette année. Si Paris continue à jouer comme cela, et si Lens garde cette sérénité à chaque match, on y va tout droit », annonce Samuel Umtiti. A ses côtés dans l'After, Daniel Riolo n'est pas loin de penser la même chose.