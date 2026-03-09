ICONSPORT_361382_0360

OL : Hugo Guillemet a peur pour Lyon

OL09 mars , 10:30
parClaude Dautel
Après sa série de treize victoires consécutives, l'OL est cette fois dans une série de quatre matchs sans succès, et surtout un point pris sur neuf en Ligue 1. Le spécialiste de l'OL à L'Equipe a peur pour Lyon.
Pendant quelques semaines, jouer l'Olympique Lyonnais était un vrai cauchemar pour les équipes de Ligue 1, mais la multiplication des matchs et les blessures de plusieurs cadres ont fini par torpiller l'équipe de Paulo Fonseca. En l'espace d'une semaine, l'OL a sombré à Marseille, s'est fait sortir de Coupe de France et a concédé des points contre le Paris FC, qui vise le maintien. Les raisons sont nombreuses pour expliquer cette subite baisse de régime, mais le calendrier ne permet pas à l'effectif rhodanien de souffler.
Cette semaine, Lyon ira à Vigo, jeudi en Europa League, puis se déplacera trois jours plus tard au Havre, où il n'est jamais facile de gagner. Le journaliste le mieux renseigné pour tout ce qui touche au mercato de l'Olympique Lyonnais, Hugo Guillemet, a peur que tout cela finisse par faire exploser le club de Michele Kang, alors que derrière Rennes et Monaco semblent dans une forme étincelante.

L'OL en danger au pire moment

Dans le quotidien sportif, notre confrère craint le scénario du pire. « La défaite à Strasbourg il y a quinze jours devait être un accident : elle a été le point de départ d’un étiolement, et il ne faudrait pas beaucoup plus pour que cette équipe parte en lambeaux, prévient Hugo Guillemet, qui sent que l'équipe lyonnaise est au bord de l'implosion et qui craint qu'un scénario catastrophe soit proche de se réaliser. D’ici jeudi, les Lyonnais n’auront récupéré personne et ils devront pourtant s’enlever de la bouche un goût amer et tenace en train de s’installer, au fil des contre-performances : celui que leur saison, très belle jusque-là, est en train de leur filer entre les doigts, au pire moment, quand tout se met à compter double. »
