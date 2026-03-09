Endrick - Olympique Lyonnais
Endrick sous le maillot de l'OL

OL : Endrick sifflé, il déraille totalement

OL09 mars , 8:00
parClaude Dautel
4
Pour la première fois depuis qu'il est arrivé à l'OL, Endrick a eu droit aux sifflets des supporters lyonnais. L'avant-centre brésilien est dans le dur, et cela commence à se tendre.
A l'image de l'Olympique Lyonnais, Endrick est dans le dur. Régulièrement titulaire depuis qu'il a rejoint le club rhodanien, le joueur prêté par le Real Madrid était sur le banc dimanche soir au coup d'envoi du match contre le Paris FC. Et si Paulo Fonseca l'a lancé en seconde période, c'est uniquement parce que l'OL n'arrivait à rien sur le plan offensif. Cependant, l'entrée en jeu d'Endrick n'a rien changé, car comme contre Lens et Strasbourg, le Brésilien n'a rien montré du tout. Au point même que sur une action ratée, il a été copieusement sifflé par les supporters lyonnais clairement agacés et qui n'étaient pas habitués à cela. Pour Endrick, pourtant soutenu par son entraîneur vendredi en conférence de presse, le plus dur commence à Lyon.

Endrick en panne au pire moment

Spécialiste du football français pour AS, et forcément très attentif aux performances du joueur prêté par le Real Madrid, Andrés Onrubia Ramos a tout de même été choqué par ce qu'il a vu sur la pelouse contre le Paris FC. « La prestation d'Endrick contre le Paris FC a été très étrange. Je comprends qu'il puisse être contrarié d'être remplaçant, mais il joue sans enthousiasme, sans presser, perdant systématiquement tous les ballons et complètement déconnecté du jeu. Tout a été très bizarre », a confié le journaliste espagnol, qui comprend parfaitement que les supporters lyonnais puissent être mécontents.
Au moment où Carlo Ancelotti va faire des choix pour la Seleçao, ce gros coup de moins bien pourrait coûter cher à Endrick, mais aussi et surtout à l'Olympique Lyonnais qui n'a plus gagné depuis quatre matchs et a vu l'OM lui repasser devant en seulement deux matchs. Conscient que l'avant-centre de 19 ans vivait un premier moment délicat avec Lyon, Paulo Fonseca est encore monté au créneau après avoir entendu les sifflets du Groupama Stadium. « Nous ne pouvons pas oublier que Endrick a passé un an sans jouer. Et en arrivant à Lyon, il a commencé à jouer beaucoup de matchs », a justifié l'entraîneur lyonnais, qui pense que son joueur est physiquement dans le dur.

Umtiti a des doutes sur Endrick

Au micro de RMC, Samuel Umtiti est lui moins compréhensif. « Je le vois avoir du mal à trouver sa place dernièrement. Je ne vais pas dire qu’il est perso mais il faut qu’il arrive à changer sa volonté de toujours tirer. Il a su nous montrer des qualités que j’imaginais pas quand il est arrivé (...) Il faudra se remontrer décisif dans le jeu pour lui s’il veut jouer le Mondial… », a prévenu l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais.
4
Derniers commentaires

OL-PFC, le pénalty qui enflamme le dimanche soir

ben oui ya main, mais c'est pas parce qu'il ne l'ont pas sifflé qu'il ne faut pas sifflé les autres main cqfd

Ça enrage à l’OL, Fonseca offre le podium à l’OM

@Reds13 Fofana prévu de revenir en janvier ???? Je ne sais pas d'ou tu sors cette info, mais chez moi, blessé fin octobre, il en avait pr 4 mois,, ce qui fait fin février et pour un retour mi mars... Il est dans les temps.

OL-PFC, le pénalty qui enflamme le dimanche soir

mec c'est physique ca touche c'est forcement devier cqfd et qu'il la voit ou pas je voit pas la diff une main c'est une main que tu la vois arriver ou pas mais c'est bizarre de commenter un penalty de lyon alors que vous commenter aucune decision des autres clubs et pour ta gouverne sur une vue de coté on voit bien que le ballon est devier que la main l'empeche de monter bref tfacon ya eu penalty et c'est pas lyon qui la sifflé on vous entends pas quand lyon se fait voler l'hypocrisie comme d'hab le pire c'est que si la meme main est sifflé pour marseille ben tu dirais penalty mdt hypocrite aller bisous

OL-PFC, le pénalty qui enflamme le dimanche soir

Au moins Fonseca n’est pas entré dans une colère froide.....

OL-PFC, le pénalty qui enflamme le dimanche soir

La seule différence c’est que là ils ont montré les images

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

