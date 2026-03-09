OL : Endrick sifflé, il déraille totalement

Pour la première fois depuis qu'il est arrivé à l'OL, Endrick a eu droit aux sifflets des supporters lyonnais. L'avant-centre brésilien est dans le dur, et cela commence à se tendre.

A l'image de l'Olympique Lyonnais, Endrick est dans le dur. Régulièrement titulaire depuis qu'il a rejoint le club rhodanien, le joueur prêté par le Real Madrid était sur le banc dimanche soir au coup d'envoi du match contre le Paris FC. Et si Paulo Fonseca l'a lancé en seconde période, c'est uniquement parce que l'OL n'arrivait à rien sur le plan offensif. Cependant, l'entrée en jeu d'Endrick n'a rien changé, car comme contre Lens et Strasbourg, le Brésilien n'a rien montré du tout. Au point même que sur une action ratée, il a été copieusement sifflé par les supporters lyonnais clairement agacés et qui n'étaient pas habitués à cela. Pour Endrick, pourtant soutenu par son entraîneur vendredi en conférence de presse, le plus dur commence à Lyon.

Endrick en panne au pire moment

Spécialiste du football français pour AS, et forcément très attentif aux performances du joueur prêté par le Real Madrid, Andrés Onrubia Ramos a tout de même été choqué par ce qu'il a vu sur la pelouse contre le Paris FC. « La prestation d'Endrick contre le Paris FC a été très étrange. Je comprends qu'il puisse être contrarié d'être remplaçant, mais il joue sans enthousiasme, sans presser, perdant systématiquement tous les ballons et complètement déconnecté du jeu. Tout a été très bizarre », a confié le journaliste espagnol, qui comprend parfaitement que les supporters lyonnais puissent être mécontents.

Au moment où Carlo Ancelotti va faire des choix pour la Seleçao, ce gros coup de moins bien pourrait coûter cher à Endrick, mais aussi et surtout à l'Olympique Lyonnais qui n'a plus gagné depuis quatre matchs et a vu l'OM lui repasser devant en seulement deux matchs. Conscient que l'avant-centre de 19 ans vivait un premier moment délicat avec Lyon, Paulo Fonseca est encore monté au créneau après avoir entendu les sifflets du Groupama Stadium. « Nous ne pouvons pas oublier que Endrick a passé un an sans jouer. Et en arrivant à Lyon, il a commencé à jouer beaucoup de matchs », a justifié l'entraîneur lyonnais, qui pense que son joueur est physiquement dans le dur.

Umtiti a des doutes sur Endrick

Au micro de RMC, Samuel Umtiti est lui moins compréhensif. « Je le vois avoir du mal à trouver sa place dernièrement. Je ne vais pas dire qu’il est perso mais il faut qu’il arrive à changer sa volonté de toujours tirer. Il a su nous montrer des qualités que j’imaginais pas quand il est arrivé (...) Il faudra se remontrer décisif dans le jeu pour lui s’il veut jouer le Mondial… », a prévenu l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais.