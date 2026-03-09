L1 : Lens et Paixao en force dans l'équipe type

OL-PFC, le pénalty qui enflamme le dimanche soir

mec c'est physique ca touche c'est forcement devier cqfd et qu'il la voit ou pas je voit pas la diff une main c'est une main que tu la vois arriver ou pas mais c'est bizarre de commenter un penalty de lyon alors que vous commenter aucune decision des autres clubs et pour ta gouverne sur une vue de coté on voit bien que le ballon est devier que la main l'empeche de monter bref tfacon ya eu penalty et c'est pas lyon qui la sifflé on vous entends pas quand lyon se fait voler l'hypocrisie comme d'hab le pire c'est que si la meme main est sifflé pour marseille ben tu dirais penalty mdt hypocrite aller bisous