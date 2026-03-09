Thauvin ICONSPORT_361341_0415

L1 : Lens et Paixao en force dans l'équipe type

Ligue 109 mars , 9:40
parCorentin Facy
L’équipe type de la 25e journée de Ligue 1 selon L’Equipe :
Gardien : Köhn (ASM)
Défenseurs : Camara (PFC), Kehrer (ASM), J.Diaz (Brest), Udol (Lens)
Milieux : Thomasson (Lens), Rongier (Rennes), Sbaï (Angers)
Attaquants : Thauvin (Lens), Paixao (OM) et Balogun (ASM)
Classements cumulés depuis le début de la saison :
Meilleur joueur : Mamadou Sangaré (Lens)
Meilleur gardien : Robin Risser (Lens)
Meilleur entraîneur : Pierre Sage (Lens)
Meilleure équipe : RC Lens
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

