Le PSG, qui suit Bernardo Silva depuis des années, fait désormais partie des finalistes pour récupérer le milieu de terrain portugais qui sera libre après la fin de son contrat à Manchester City.

Joueur toujours très important du système de Pep Guardiola, Bernardo Silva arrive en fin de contrat à l’issue de la saison. Le Portugais, capable de jouer sur l’aile droite ou dans le coeur du jeu, ne s’est vu proposer aucune prolongation de contrat. Et aucune négociation n’est actuellement en cours, a précisé l’informateur Matteo Moretto. Autant dire que, à trois mois de la fin de la saison, son départ ne fait guère de doute. S’il rêve de retourner au Benfica Lisbonne, il estime que, à 31 ans, il peut encore espérer un dernier gros contrat dans un club majeur européen.

Le PSG et du très beau monde sur Bernardo Silva

Et les espoirs de l’ancien de l’AS Monaco sont légitimes car Football Insider révèlent que six clubs se présentent pour le récupérer pour zéro euro cet été. L’Atlético de Madrid est le grand favori, notamment parce que le club espagnol le suit depuis des années. Mais le FC Barcelone et la Juventus sont également sur les rangs, tout comme le Real Madrid, l’Inter Milan et le PSG . Une preuve que Bernardo Silva intéresse du beau monde, tant par sa grande expérience, sa qualité technique, et son prix de zéro euro.