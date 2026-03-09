Pavard ICONSPORT_271946_0029

L'OM lâche 15ME pour garder Pavard

OM09 mars , 8:40
parCorentin Facy
0
Globalement décevant depuis son arrivée à l’OM l’été dernier, Benjamin Pavard a livré l’une de ses meilleures prestations avec Marseille ce samedi face à Toulouse. L’international français peut encore inverser la tendance et convaincre le club olympien de le recruter définitivement.
Prêté par l’Inter Milan avec une option d’achat non-obligatoire fixée à 15 millions d’euros, Benjamin Pavard n’a pour l’instant pas convaincu l’état-major de l’OM de lui faire confiance pour la saison prochaine. Malgré son statut de cadre et de champion du monde, l’international français a globalement déçu, ne s’imposant même pas comme un titulaire incontestable jusqu’à présent. Mais en l’absence de Nayef Aguerd blessé, Benjamin Pavard a sans doute livré sa meilleure performance avec l’Olympique de Marseille samedi sur la pelouse de Toulouse.
Une prestation extrêmement solide dans l’axe de la défense au côté de Leonardo Balerdi, qui devrait amener Habib Beye à lui faire de nouveau confiance lors des prochains matchs. Et si contre toute attendre, l’ancien joueur du Bayern Munich terminait la saison 2025-2026 en boulet de canon, au point de convaincre sa direction de le recruter en juin ? Une possibilité qui n’est pas à négliger selon La Provence. « Si son rêve de disputer le Mondial 2026 paraît fort compromis, le Français pourrait, pourquoi pas, inverser la tendance en Provence » estiment nos confrères.

Pavard et l'OM, un avenir en commun ?

Un avis partagé par le site Jeunes Footeux, qui va encore plus loin en écrivant que l’avenir de Benjamin Pavard est directement lié à une qualification directe de l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Le club phocéen pourrait être tenté de conserver son champion du monde et donc de payer les 15 millions d’euros nécessaires à l’Inter Milan pour recruter le joueur formé à Lille, à condition de se qualifier directement pour la C1 la saison prochaine. Tout va dépendre finalement des prestations du joueur lors des neuf derniers matchs de Ligue 1. Mais à n’en pas douter, Benjamin Pavard va immiscer le doute dans l’esprit de ses dirigeants s’il parvient à être régulier et à enchaîner des prestations similaires à celle livrée à Toulouse samedi lors de la 25e journée de Ligue 1.

Lire aussi

OM : Pavard, l'option d'achat finalement levée ?OM : Pavard, l'option d'achat finalement levée ?
0
Articles Recommandés
Florian Thauvin, patron du RC Lens
Lens

L1 : Lens-PSG, il annonce une vraie finale pour le titre !

Thauvin ICONSPORT_361341_0415
Ligue 1

L1 : Lens et Paixao en force dans l'équipe type

Ivan Gazidis, patron de l'ASSE
ASSE

L'ASSE gagne, Gazidis se prend un missile

Kantari - entraîneu du FC Nantes
FC Nantes

Nantes : Changement d'entraineur, quatre premiers noms sortent

Fil Info

09 mars , 10:00
L1 : Lens-PSG, il annonce une vraie finale pour le titre !
09 mars , 9:40
L1 : Lens et Paixao en force dans l'équipe type
09 mars , 9:20
L'ASSE gagne, Gazidis se prend un missile
09 mars , 9:00
Nantes : Changement d'entraineur, quatre premiers noms sortent
09 mars , 8:20
Bernardo Silva pour zéro euro, le PSG fonce
09 mars , 8:00
OL : Endrick sifflé, il déraille totalement
09 mars , 7:00
TV : PSG - Chelsea, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
08 mars , 22:58
OL-PFC, le pénalty qui enflamme le dimanche soir

Derniers commentaires

OL-PFC, le pénalty qui enflamme le dimanche soir

ben oui ya main, mais c'est pas parce qu'il ne l'ont pas sifflé qu'il ne faut pas sifflé les autres main cqfd

Ça enrage à l’OL, Fonseca offre le podium à l’OM

@Reds13 Fofana prévu de revenir en janvier ???? Je ne sais pas d'ou tu sors cette info, mais chez moi, blessé fin octobre, il en avait pr 4 mois,, ce qui fait fin février et pour un retour mi mars... Il est dans les temps.

OL-PFC, le pénalty qui enflamme le dimanche soir

mec c'est physique ca touche c'est forcement devier cqfd et qu'il la voit ou pas je voit pas la diff une main c'est une main que tu la vois arriver ou pas mais c'est bizarre de commenter un penalty de lyon alors que vous commenter aucune decision des autres clubs et pour ta gouverne sur une vue de coté on voit bien que le ballon est devier que la main l'empeche de monter bref tfacon ya eu penalty et c'est pas lyon qui la sifflé on vous entends pas quand lyon se fait voler l'hypocrisie comme d'hab le pire c'est que si la meme main est sifflé pour marseille ben tu dirais penalty mdt hypocrite aller bisous

OL-PFC, le pénalty qui enflamme le dimanche soir

Au moins Fonseca n’est pas entré dans une colère froide.....

OL-PFC, le pénalty qui enflamme le dimanche soir

La seule différence c’est que là ils ont montré les images

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading