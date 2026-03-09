L'OM lâche 15ME pour garder Pavard

Globalement décevant depuis son arrivée à l’OM l’été dernier, Benjamin Pavard a livré l’une de ses meilleures prestations avec Marseille ce samedi face à Toulouse. L’international français peut encore inverser la tendance et convaincre le club olympien de le recruter définitivement.

Prêté par l’Inter Milan avec une option d’achat non-obligatoire fixée à 15 millions d’euros, Benjamin Pavard n’a pour l’instant pas convaincu l’état-major de l’OM de lui faire confiance pour la saison prochaine. Malgré son statut de cadre et de champion du monde, l’international français a globalement déçu, ne s’imposant même pas comme un titulaire incontestable jusqu’à présent. Mais en l’absence de Nayef Aguerd blessé, Benjamin Pavard a sans doute livré sa meilleure performance avec l’Olympique de Marseille samedi sur la pelouse de Toulouse.

Une prestation extrêmement solide dans l’axe de la défense au côté de Leonardo Balerdi, qui devrait amener Habib Beye à lui faire de nouveau confiance lors des prochains matchs. Et si contre toute attendre, l’ancien joueur du Bayern Munich terminait la saison 2025-2026 en boulet de canon, au point de convaincre sa direction de le recruter en juin ? Une possibilité qui n’est pas à négliger selon La Provence. « Si son rêve de disputer le Mondial 2026 paraît fort compromis, le Français pourrait, pourquoi pas, inverser la tendance en Provence » estiment nos confrères.

Pavard et l'OM, un avenir en commun ?