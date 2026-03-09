L'ASSE gagne, Gazidis se prend un missile

L'ASSE marche sur l'eau en Ligue 2 puisque les Verts ont remporté contre le Red Star leur cinquième victoire consécutive. La venue de Philippe Montanier a tout changé, mais cela ne doit pas cacher les erreurs du passé.

Montanier le messie de l'ASSE

Dans les colonnes du quotidien régional, l'ancien défenseur de l'ASSE ironise sur ce revirement signé Ivan Gazidis. « Dans le football, il y a des réveils qui ressemblent parfois à des miracles. La révolution tient parfois à peu de chose. Ivan Gazidis, qui s’y connaît en entraîneur, a sacrifié son coach-idéologue pour engager son messie. Coach Montanier arrive avec la casquette du sauveur vissée sur la tête (...) Il parle football, pendant que d’autres, dur de la feuille, feignaient de voir les évidences. L’équipe montre enfin ce qu’elle a dans le ventre », constate Patrick Guillou, qui n'était pas fan du tout d'Eirik Horneland.

Pour l'AS Saint-Etienne, désormais deuxième du classement de Ligue 2 à seulement deux points de Troyes, outre la montée, il y a un nouveau challenge, c'est de finir champion de France de Ligue 2. une ligne de plus dans un très gros palmarès, mais qui semblait peu probable quand les Verts ont attaqué l'année 2026.