TV : PSG - Chelsea, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ligue des Champions09 mars , 7:00
parAlexis Rose
Après s’être défait de Monaco en barrages, le Paris Saint-Germain va poursuivre son aventure en Ligue des Champions face à Chelsea dans un huitième de finale qui sent bon la poudre.

Quelle heure pour PSG - Chelsea ?

La dernière fois que le PSG et Chelsea se sont affrontés, c’était l’été dernier à l’occasion de la finale de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA, lors de laquelle les Blues l’avaient largement emporté 3-0. Mais depuis, la donne a changé et ce huitième de finale entre Paris et Chelsea s’annonce très intéressant à suivre. Le match aller se jouera ce mercredi 11 mars à 21h00 au Parc des Princes.

Sur quelle chaîne suivre PSG - Chelsea ?

Comme tous les gros matchs de Ligue des Champions du PSG cette saison, ce huitième de finale aller face à Chelsea sera diffusé sur l’antenne principale de Canal+.

Les compos probables de PSG - Chelsea :

Défait le week-end passé face à Monaco au Parc (1-3), le PSG a vu Lens revenir à une longueur dans la course au titre en Ligue 1. Loin d’être tranquille en championnat cette saison, Paris veut mettre toute son énergie sur la Ligue des Champions, à commencer lors de ce match aller face à Chelsea à domicile. Pour cette rencontre, Luis Enrique aura un groupe complet à sa disposition.
La compo probable du PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Neves - Désiré Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.
Passé tout proche d’une humiliation en FA Cup le week-end passé avec une qualification contre Wrexham (D2) après prolongation, Chelsea est un peu dans le dur en ce moment. Qualifié directement en 8es de finale de la LDC grâce à une 6e place finale, le club londonien réalise une saison correcte. Et pour l’embellir, quoi de mieux que de tenter de sortir le champion d’Europe sortant dès les 8es ? Chelsea fera en tout cas son maximum lors de ce match aller lors duquel Liam Rosenior aura un bon groupe à sa disposition.

La compo probable de Chelsea : Jorgensen - Gusto, Wesley Fofana, Chalobah, Hato - Reece James, Caicedo - Palmer, Enzo Fernandez, Garnacho - Joao Pedro.

Champions League

11 mars 2026 à 21:00
Paris Saint Germain
21:00
Chelsea
0
