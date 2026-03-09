TV : PSG - Chelsea, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

un penalty que seul un lyonnais peut trouver valable car arrangeant pour le score final
comme ca vous serez encore ridicule en ldc vous ne ferez encore perdre des points uefa et au final on perdra une place grace a vous .. effectivement que du bon .... rennes lens marseille l'europe va rigoler
non ca c'est l arbitre qui nous a fait ca pas les marseillais.. a moins que tu le considere comme un marseillais
le probleme c'est que fonseca a cramé les joueurs en 1ere partie de saison avec les matchs a 2 changements et ses changements tardfif .. maintenant on n'en subit les consequences ... on l'a vu l'an passé ce n'est pas un coach du sprinte final
j avais dis qu'avec la victoire a 3 pts et les matchs qu'ils nous restait au vu de l'effectif ca allait meme etre chaud pour accrocher l'europe ..et j'avais pas prit en compte un nul contre le pfc ...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|25
|18
|2
|5
|48
|21
|27
|46
|25
|14
|4
|7
|52
|33
|19
|46
|25
|14
|4
|7
|40
|27
|13
|43
|25
|12
|7
|6
|42
|35
|7
|41
|25
|12
|5
|8
|38
|32
|6
|40
|25
|12
|4
|9
|43
|37
|6
|36
|25
|10
|6
|9
|40
|31
|9
|36
|25
|10
|6
|9
|34
|34
|0
|34
|25
|8
|10
|7
|35
|39
|-4
|32
|25
|9
|5
|11
|23
|30
|-7
|31
|25
|8
|7
|10
|33
|29
|4
|27
|25
|6
|9
|10
|29
|41
|-12
|26
|25
|6
|8
|11
|20
|32
|-12
|24
|25
|6
|6
|13
|30
|48
|-18
|19
|25
|4
|7
|14
|19
|35
|-16
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|25
|3
|4
|18
|22
|56
|-34
De retour au travail. 👊