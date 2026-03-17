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Enfin de très bonnes nouvelles à l’OL

OL17 mars , 8:20
parGuillaume Conte
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L'OL tire la langue et a besoin de sang neuf. Cela tombe bien, une vague de revenants sort enfin de l'infirmerie pour prêter main forte à Paulo Fonseca en vue du match face au Celta Vigo.
La bonne première partie de saison de l’Olympique Lyonnais a créé une attente plus élevée que prévue dans le Rhône. De quoi semer pour le moment le doute dans l’esprit des supporters. L’OL a enchainé les victoires cet hiver, au point d’être un candidat au podium, de tenter de remporter de la Coupe de France, et de faire partie des favoris pour l’Europa League. Mais l’enchaînement difficile de ce dernier mois laisse l’OM filer en championnat, force à oublier la Coupe de France, et tout se jouera désormais sur un match à Lyon face au Celta Vigo ce jeudi.

Sulc et Moreira pour soulager l'attaque de l'OL

A cette occasion, Paulo Fonseca va enfin avoir des bonnes nouvelles à se mettre sous la dent, après des semaines à attendre d’éventuels retours de blessure. Ce sera le cas ce jeudi pour le match européen au Groupama Stadium. Le Progrès dévoile que l’espoir est grand de voir Clinton Mata (retour de suspension), mais surtout Afonso Moreira, Pavel Sulc voire Malick Fofana retrouver leurs coéquipiers pour le match décisif face aux Espagnols. L’entraineur de l’OL va enfin devoir faire des choix, après être allé chercher des joueurs de fond de banc de touche comme Karabec ou Ghezzal sur les dernières rencontres.
Malgré ces nouvelles encourageantes, l’infirmerie reste bien pleine, avec Ruben Kluivert, Ainsley Maitland-Niles, Noam Kamara, Rémi Himbert et bien sûr Ernest Nuamah. C’est une équipe complète qui était absente sur ces dernières rencontres disputées par l’OL. Pour le match face à Vigo, les revenants n’auront certainement pas une place de titulaire, mais cela permettra enfin à Paulo Fonseca d’avoir un peu de choix. Cela même si, au milieu de terrain, l’absence pour cause de suspension de Tyler Morton va faire mal.

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Derniers commentaires

OL-Celta : Le Groupama va sonner creux, Lyon s'énerve

ah non non, ce n'est pas ce qui est écrit ou dit, ce qui est dit c'est qu il ne va pas être plein.. Tu connais la nuance ou pas ?? Enfin bon je t'en veux pas hein parce que t'as pas l'air vraiment équipé pour comprendre ce genre de terme....

OL : Endrick le scandalise

Ca c'est clair qu'il force. Ca me gave a le voir forcer autant.

OL : Endrick le scandalise

On attend de Endrick qu'il soit plus clinique, pour l'instant il ne l'est pas du tout.

OL : Endrick le scandalise

demeuré

OL : Endrick le scandalise

c est pour ça que j ai écrit "si"

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