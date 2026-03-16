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OL : Lyon en danger et au bord du précipice financier ?

OL16 mars , 12:40
parCorentin Facy
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Accroché par Le Havre dimanche après-midi (0-0), l’OL a fait la mauvaise opération dans la course à la Ligue des Champions. De quoi frustrer le club rhodanien, pour qui la C1 est vitale financièrement.
Troisième de Ligue 1 avec cinq points d’avance sur l’Olympique de Marseille il y a deux semaines, l’Olympique Lyonnais traverse une période plus compliquée. Le club rhodanien vient d’enchaîner deux défaites et deux matchs nuls en Ligue 1, dont le dernier face au Havre ce dimanche (0-0). Avec ces mauvais résultats qui s’enchaînent, l’OL est à présent 4e de Ligue 1 avec 2 points de retard sur l’OM. Surtout, les hommes de Paulo Fonseca ne comptent plus que 3 points d’avance sur Lille, vainqueur de Rennes. La situation se complique pour les coéquipiers de Corentin Tolisso.
Or, au sein du club, on croise les doigts pour se qualifier en Ligue des Champions et ainsi toucher le jackpot de l’UEFA en cas de participation à la C1. Car selon Romain Molina, la situation financière de l’OL est toujours très inquiétante et l’avenir ne s’annonce pas rose si les Gones venaient à rater le top 4. « Je me répète mais la saison de l'OL est un miracle vu l'absence de banc et de percussion offensivement. Frustration pour les fans, oui, mais avec quelques blessés, il faut être réaliste, l'effectif fait ce qu'il peut (sachant que plusieurs joueurs ont surperformé grâce à la confiance/dynamique) mais peut encore se qualifier pour une belle compétition européenne, ce qui serait magnifique.

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L'OL est un gros club français qui n'a plus les moyens d'enchaîner tous les trois jours vu sa situation financière (et ça risque d'être pire à l'avenir vu les droits TV en L1), c'est ça la réalité » a analysé le journaliste sur son compte X. Des informations peu rassurantes pour les supporters de l’Olympique Lyonnais, qui espèrent que leur équipe sera capable de reprendre sa marche en avant durant cette fin de saison afin de grimper de nouveau sur le podium ou à minima de sécuriser sa 4e place. Paulo Fonseca va encore devoir faire de la magie au vu du calendrier très corsé de son équipe, qui doit encore affronter Monaco, le PSG, Rennes ou encore Lens d’ici la fin de la saison en Ligue 1 en plus de disputer l’Europa League.
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La situation est très tendue mais je peux pas croire que Kang ait repris l’équipe sous la seule condition de se qualifier pour la C1. Vu l’effectif avec lequel on a commencé, mon seul souhait était de finir dans les 15 premiers cette saison. C’est exceptionnel ce que fait Fonseca.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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