OL : Lyon en danger et au bord du précipice financier ?

Accroché par Le Havre dimanche après-midi (0-0), l’OL a fait la mauvaise opération dans la course à la Ligue des Champions. De quoi frustrer le club rhodanien, pour qui la C1 est vitale financièrement.

Troisième de Ligue 1 avec cinq points d’avance sur l’Olympique de Marseille il y a deux semaines, l’Olympique Lyonnais traverse une période plus compliquée. Le club rhodanien vient d’enchaîner deux défaites et deux matchs nuls en Ligue 1, dont le dernier face au Havre ce dimanche (0-0). Avec ces mauvais résultats qui s’enchaînent, l’OL est à présent 4e de Ligue 1 avec 2 points de retard sur l’OM. Surtout, les hommes de Paulo Fonseca ne comptent plus que 3 points d’avance sur Lille, vainqueur de Rennes. La situation se complique pour les coéquipiers de Corentin Tolisso.

Or, au sein du club, on croise les doigts pour se qualifier en Ligue des Champions et ainsi toucher le jackpot de l’UEFA en cas de participation à la C1. Car selon Romain Molina, la situation financière de l’OL est toujours très inquiétante et l’avenir ne s’annonce pas rose si les Gones venaient à rater le top 4. « Je me répète mais la saison de l'OL est un miracle vu l'absence de banc et de percussion offensivement. Frustration pour les fans, oui, mais avec quelques blessés, il faut être réaliste, l'effectif fait ce qu'il peut (sachant que plusieurs joueurs ont surperformé grâce à la confiance/dynamique) mais peut encore se qualifier pour une belle compétition européenne, ce qui serait magnifique.

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L'OL est un gros club français qui n'a plus les moyens d'enchaîner tous les trois jours vu sa situation financière (et ça risque d'être pire à l'avenir vu les droits TV en L1), c'est ça la réalité » a analysé le journaliste sur son compte X. Des informations peu rassurantes pour les supporters de l’Olympique Lyonnais, qui espèrent que leur équipe sera capable de reprendre sa marche en avant durant cette fin de saison afin de grimper de nouveau sur le podium ou à minima de sécuriser sa 4e place. Paulo Fonseca va encore devoir faire de la magie au vu du calendrier très corsé de son équipe, qui doit encore affronter Monaco, le PSG, Rennes ou encore Lens d’ici la fin de la saison en Ligue 1 en plus de disputer l’Europa League.