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FCN : Le maintien miracle de Nantes, il annonce la couleur

FC Nantes01 mai , 11:20
parNathan Hanini
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Le FC Nantes est presque condamné. Les Canaris doivent impérativement s’imposer ce week-end face à l’Olympique de Marseille tout en espérant un faux pas de l’AJ Auxerre. Ibrahima Sissoko croit encore au « miracle ».
Battu dans le derby la semaine passée à Rennes, le FC Nantes dit presque adieu à la Ligue 1. Les Canaris pointent à la 17e place du championnat avec cinq points de retard sur l’AJ Auxerre barragiste. À trois journées de la fin, l’octuple champion de France peut être condamné en cas de défaite face à l’OM et d’une victoire bourguignonne ce week-end. Pour rappel, l'AJ Auxerre reçoit le SCO Angers dimanche. Cependant, le FC Nantes croit encore au miracle. De passage en conférence de presse, Ibrahima Sissoko ne désespère pas. Le milieu de terrain arrivé cet hiver en provenance de Bochum ne veut pas s'avouer vaincu.

Nantes ne veut pas jouer battu

L’ancien strasbourgeois veut que Nantes se concentre sur son match tout en regardant celui de l’AJA dimanche. « Mais oui, c’est sûr que si on ne fait pas un bon résultat et qu’Auxerre gagne, ça sera fini pour nous. On sera devant leur match. Mais avant de penser à eux, on doit d’abord penser à nous, » explique-t-il dans des propos qui rappellent que rien n'est fini tant que ce n'est pas fait mathématiquement. Le milieu de terrain veut enrayer la dynamique et s’imposer ce week-end pour mettre fin à une série de huit matchs sans victoire.
« Les miracles, ça existe. Si nous, on a réussi à perdre 3-4 matches d’affilée, pourquoi pas l’équipe au-dessus de nous aussi ? Pourquoi ne pas avoir ce déclic de gagner un match qui nous fera balancer de l’autre côté, même si c’est plus facile à dire qu’à faire. Car ça fait un moment qu’on le dit. C’est vrai, c’est très difficile. On aurait dû prendre plus de points. Là, ça n’a pas été suffisant, » confie-t-il. Désormais, il reste trois matchs au FC Nantes pour inverser la tendance. Après la réception de l’OM, l’octuple champion de France se déplacera à Lens avant la réception de Toulouse, le 17 mai prochain.

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Rien de sûr car désolé de vous décevoir mais Greenwood n'a jamais dit qu'il voulait quitter l'OM.

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Alvarez c est le rêve c est sur !!! Mais ça va etre très très dur de le déloger d Espagne.

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Si l'OM joue comme ces derniers temps, Nantes a de grandes chances.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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