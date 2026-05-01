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Edf : Mbappé remplaçant au Mondial, il lance la pétition

Mondial 202601 mai , 10:22
parNathan Hanini
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Avec les performances grandissantes de Michael Olise et Ousmane Dembélé, les places sur le front offensif en équipe de France se réduisent en peau de chagrin. La place de Kylian Mbappé est par ailleurs remise en question par certains observateurs. Le capitaine des Bleus est-il indispensable ?
Actuellement blessé, Kylian Mbappé ne sait pas encore s’il sera remis à 100% pour la fin de saison avec le Real Madrid. L’international français est actuellement victime d’une lésion du muscle semi-tendineux de la jambe gauche. Forfait pour Clasico le 10 mai prochain, l’attaquant du Real Madrid sera présent selon le Parisien, pour la dernière journée de Liga le 24 mai face à Bilbao. Dans une saison moribonde du côté de Madrid, le Français a tout de même fait ses stats avec 41 buts en 41 apparitions toutes compétitions confondues. Mais sa place en équipe de France est-elle garantie ?

Mbappé est-il intouchable ?

Pas selon Jérôme Rothen, dans son émission sur RMC, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain ne pense pas que l’ancien monégasque sera enclin à accepter de jouer sur le côté gauche. « Si tu le remets à gauche, il va bouder. Tu l’entends dans ses déclarations de lui ou son entourage. Lui, il se voit encore comme un des meilleurs joueurs du monde. Aujourd’hui la vérité, c’est qu’il n’est pas dans les meilleurs joueurs du monde. Est-ce que c’est grave de le dire ? Est-ce que c’est grave de dire que Michael Olise et Ousmane Dembélé sont meilleurs que lui, » explique-t-il.
Avec l’excellente saison de Michael Olise sur le côté droit avec le Bayern Munich et la place d’Ousmane Dembélé dans l’axe, les postes à pourvoir en Bleu sont réduits. Didier Deschamps a cependant montré lors de la dernière trêve internationale sa capacité à s’adapter avec son nouveau format à quatre offensifs. La question principale sera de savoir si le joueur du Real Madrid sera remis à 100% physiquement pour le mondial 2026 qui débutera le 16 juin par un choc contre le Sénégal. Ou s'il débutera sur le banc de touche pour permettre à un Ousmane Dembélé de plus en plus à l'aise en pointe de mener l'attaque des Bleus en Amérique.

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Ligue 1

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3
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4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
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6
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533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
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343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
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203148192651-25
18
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163137213170-39

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