Ligue 1 : Nasser al-Khelaïfi se plaint, la réponse terrible de la Ligue

Abondance de biens ne nuit pas,la saison est longue avoir un effectif plus etoffé serait bien
C'est peu fairplay
Sans warren emery on perd du physique au milieu .Soit on utilise Lee qui bosse fort,soit Ruiz qui manque de capacité à la récuperation,je ne suis pas pour soit on compte sur Mayulu qui est vif et rapide pour attaquer
Non mais ses remontées et sa vitesse est un atout majeur pour notre attaque
C'est vrai ça c'est la faute du PSG
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|69
|30
|22
|3
|5
|68
|25
|43
|63
|30
|20
|3
|7
|60
|32
|28
|57
|31
|17
|6
|8
|50
|34
|16
|57
|31
|17
|6
|8
|48
|32
|16
|56
|31
|16
|8
|7
|54
|42
|12
|53
|31
|16
|5
|10
|59
|41
|18
|51
|31
|15
|6
|10
|54
|47
|7
|46
|30
|13
|7
|10
|49
|39
|10
|41
|31
|10
|11
|10
|42
|47
|-5
|38
|31
|10
|8
|13
|43
|44
|-1
|38
|30
|10
|8
|12
|41
|47
|-6
|38
|31
|9
|11
|11
|40
|47
|-7
|34
|31
|9
|7
|15
|26
|43
|-17
|31
|31
|6
|13
|12
|29
|42
|-13
|30
|31
|7
|9
|15
|35
|57
|-22
|25
|31
|5
|10
|16
|27
|42
|-15
|20
|31
|4
|8
|19
|26
|51
|-25
|16
|31
|3
|7
|21
|31
|70
|-39
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