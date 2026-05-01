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Ligue 1 : Nasser al-Khelaïfi se plaint, la réponse terrible de la Ligue

Ligue 101 mai , 9:20
parNathan Hanini
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L’exercice 2025-2026 est proche de son terme et pourtant la question des droits TV fait encore débat au sein du football français. Depuis plus de six ans maintenant, les différents diffuseurs de la Ligue 1 s’écharpent. Cette semaine, la LFP et BeIN Sports ont une nouvelle fois montré des divergences.
D’un point de vue sportif, l’exercice 2025-2026 de Ligue 1 sera considéré comme un bon cru même s’il n’est pas encore fini. Une saison qui devait plaire à l’ancien boss des Girondins de Bordeaux, Nicolas de Tavernost, aujourd’hui et jusqu’à la fin de la saison directeur général de LFP Média. Mais la question des droits TV a une nouvelle rythmé la vie de cette saison. Pour la première de Ligue 1+, les dissensions et les interrogations ne se sont pas toutes envolées. Cette semaine, lors d’un nouveau conseil d’administration, LFP Media et Nasser al-Khelaïfi ont relancé les petites querelles.

La LFP répond à Nasser al-Khelaïfi

Le patron du Paris Saint-Germain et de BeIN Media Group a critiqué la stratégie de LFP Media comme le révèle le journal l’Équipe. Le quotidien français explique que le président du club de la capitale regrette que la Ligue ne génère pas assez de recettes sur les droits internationaux.
Réponse immédiate de LFP Media au sein du quotidien sportif : « LFP Media a repris la commercialisation en 2024-2025 et a rapporté 126 millions d'euros la saison dernière. La saison actuelle rapporte 137 millions d'euros, soit 80 % de plus qu'avec BeIN. Sur l'Espagne, BeIN avait vendu les droits à un distributeur qui a mis la clé sous la porte, n'ayant pas réussi à placer la Ligue 1 chez un diffuseur. Et LFP Media est en train de conclure un deal sur l'Espagne pour les trois prochaines années, » explique la Ligue. Pour rappel, la saison prochaine, Ligue 1+ sera diffuseur de 100% du championnat français. Cette saison BeIN Sports possédait encore une affiche par journée. Avec cette acquisition, la LFP espère l’arrivée de 200 à 300 000 nouveaux abonnés la saison prochaine.

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Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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