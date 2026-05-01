OM : Le départ surprise de Medina se prépare

Pas encore officiellement transféré à l'Olympique de Marseille, Facundo Medina attire déjà un nouveau club pour l'extirper du bourbier de l'OM.

Défenseur seulement prêté pour le moment par le RC Lens, Facundo Medina va signer définitivement à l’OM à l’issue de la saison. Ce sera alors un transfert pour un montant de 18 millions d’euros. Et un an après son arrivée, les supporters ne sauteront pas forcément de joie de voir le défenseur argentin s’engager sur le très long terme à Marseille. Longtemps blessé, le joueur capable d'évoluer dans l’axe ou à gauche n’a pas vraiment pesé sur la saison olympienne. Sa grinta ne suffit pas, et sa lenteur dans le repli a parfois coûté cher à l’OM. Il est néanmoins très apprécié en internet et par le staff, comme un joueur qui ne triche pas et peut encore monter en volume lors de sa deuxième saison.

S’il y a une deuxième saison. Car, qualification en Ligue des Champions ou pas, l’OM va devoir vendre des joueurs à forte valeur marchande cet été pour faire enfin entrer un peu d’argent dans les caisses d’un club qui ne cesse de perdre des sommes folles. Une situation qui intéresse le Besiktas. Le club d’Istanbul a prévu d’attaquer le dossier de la signature de Medina cet été, estimant la valeur de l’Argentin légèrement inférieure à 20 millions d’euros. Selon le journaliste turc Serkan Morova, Besiktas apprécie les qualités de l’ancien Lensois, déjà expérimenté à 26 ans, et qui est vu comme un défenseur central, et non un latéral.

Besiktas est persuadé de pouvoir convaincre le Sud-Américain de signer, mais est en revanche plus circonspect par rapport à la gourmandise de l’OM avec un joueur qui vient d’être acheté, et qui est l’un des rares dont le départ n’est pas prévu. Ce serait toutefois un transfert surprise, mais avec le nouveau président et bientôt les nouveaux dirigeants à la tête du club, absolument rien n’est à écarter dans l’été à venir à Marseille.