ICONSPORT_365178_0117

OM : Le départ surprise de Medina se prépare

OM01 mai , 10:40
parGuillaume Conte
1
Pas encore officiellement transféré à l'Olympique de Marseille, Facundo Medina attire déjà un nouveau club pour l'extirper du bourbier de l'OM.
Défenseur seulement prêté pour le moment par le RC Lens, Facundo Medina va signer définitivement à l’OM à l’issue de la saison. Ce sera alors un transfert pour un montant de 18 millions d’euros. Et un an après son arrivée, les supporters ne sauteront pas forcément de joie de voir le défenseur argentin s’engager sur le très long terme à Marseille. Longtemps blessé, le joueur capable d'évoluer dans l’axe ou à gauche n’a pas vraiment pesé sur la saison olympienne. Sa grinta ne suffit pas, et sa lenteur dans le repli a parfois coûté cher à l’OM. Il est néanmoins très apprécié en internet et par le staff, comme un joueur qui ne triche pas et peut encore monter en volume lors de sa deuxième saison.
S’il y a une deuxième saison. Car, qualification en Ligue des Champions ou pas, l’OM va devoir vendre des joueurs à forte valeur marchande cet été pour faire enfin entrer un peu d’argent dans les caisses d’un club qui ne cesse de perdre des sommes folles. Une situation qui intéresse le Besiktas. Le club d’Istanbul a prévu d’attaquer le dossier de la signature de Medina cet été, estimant la valeur de l’Argentin légèrement inférieure à 20 millions d’euros. Selon le journaliste turc Serkan Morova, Besiktas apprécie les qualités de l’ancien Lensois, déjà expérimenté à 26 ans, et qui est vu comme un défenseur central, et non un latéral.
Besiktas est persuadé de pouvoir convaincre le Sud-Américain de signer, mais est en revanche plus circonspect par rapport à la gourmandise de l’OM avec un joueur qui vient d’être acheté, et qui est l’un des rares dont le départ n’est pas prévu. Ce serait toutefois un transfert surprise, mais avec le nouveau président et bientôt les nouveaux dirigeants à la tête du club, absolument rien n’est à écarter dans l’été à venir à Marseille.
Articles Recommandés
ICONSPORT_360992_0068
Mercato

Mercato : Liverpool achète un joueur juste pour battre le PSG

ICONSPORT_365038_0102
Mondial 2026

Edf : Mbappé remplaçant au Mondial, il lance la pétition

ICONSPORT_282097_0347
OL

Trophées UNFP : Deux Lyonnais snobés, ça gronde à l’OL

ICONSPORT_289515_0139
OM

OM : Benatia s'en va en réalisant un très joli coup

Fil Info

01 mai , 11:00
Mercato : Liverpool achète un joueur juste pour battre le PSG
01 mai , 10:22
Edf : Mbappé remplaçant au Mondial, il lance la pétition
01 mai , 10:00
Trophées UNFP : Deux Lyonnais snobés, ça gronde à l’OL
01 mai , 9:40
OM : Benatia s'en va en réalisant un très joli coup
01 mai , 9:20
Ligue 1 : Nasser al-Khelaïfi se plaint, la réponse terrible de la Ligue
01 mai , 9:00
ASSE : Sa bourde lui coûte une nuit blanche, il s'en veut
01 mai , 8:40
Huit absents et une grosse surprise pour le PSG face à Lorient ?
01 mai , 8:20
Il signe jusqu'en 2029, l’OL lui fait un superbe cadeau
01 mai , 8:00
OM : Stéphane Richard tente un coup de génie

Derniers commentaires

PSG : Manu Koné en finale pour signer à Paris !

Abondance de biens ne nuit pas,la saison est longue avoir un effectif plus etoffé serait bien

Le PSG a-t-il un problème avec ses ramasseurs de balle ?

C'est peu fairplay

PSG : Hakimi forfait face au Bayern, zéro inquiétude pour Jérôme Rothen

Sans warren emery on perd du physique au milieu .Soit on utilise Lee qui bosse fort,soit Ruiz qui manque de capacité à la récuperation,je ne suis pas pour soit on compte sur Mayulu qui est vif et rapide pour attaquer

PSG : Hakimi forfait face au Bayern, zéro inquiétude pour Jérôme Rothen

Non mais ses remontées et sa vitesse est un atout majeur pour notre attaque

Dembélé, Luis Enrique, Greif, Doué... Tous les finalistes des Trophées UNFP

C'est vrai ça c'est la faute du PSG

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

Loading